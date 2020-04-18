疫情後「第四消費時代」　瘋狂撒錢回歸理性....簡約、平價理念崛起

▲疫情衝擊大陸，未來人們很有可能走進第四消費時代。（圖／示意圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）衝擊全球經濟，人民消費習慣將會重新洗牌。大陸媒體今日頭條評論分析，未來社會的消費習慣將發生巨變，可能會把大陸推進第四消費時代。

該報導指出，什麼是第四消費時代？核心邏輯並不是消費降級，而是降級中的升級。廣義來說是，人不再是單純購買商品、滿足自我的利己消費者，而是將消費行為成為尋找自我，思考生命意義的媒介。





▲日本知名社會學家三浦展提出《第四消費時代》。（圖／示意圖／路透社）

提出上述論調的人是日本知名社會學家三浦展，他寫過一本很出名的書叫《第四消費時代》，裡面把二十世紀至今日本的社會消費觀念劃分為四個時代。最近的一次轉型發生在2005年左右，當時日本從第三消費時代進入了第四消費時代。

什麼是第三消費時代？時代劃定是從1975到2004年，也就是石油危機後的三十年，日本經濟增速放緩，社會消費熱情高漲。老百姓熱衷購買名牌，追求擴張性消費。2005年起，日本開始進入第四消費時代，當時日本經濟已經從危機中逐步恢復，消費理念不再崇尚名牌，從中獲得滿足感和彰顯地位，「極簡生活的理念開始流行，很多人在做斷舍離。」

▲日本已進入第四消費時代，未來大陸消費是否也會朝向簡約、環保、質感平價消費前進。（示意圖／路透）

這次疫情對大陸餐飲、服裝鞋帽、金銀珠寶、家電、傢俱、汽車的降幅超過30%。未來，大陸的消費習慣可能改變。根據《2020中國消費者調查報告》，有60%的受訪者表示，就算生活富裕，也希望把錢花在刀口上。報告指出，北、上、廣等一線城市主流消費觀念有明顯的變化，「大家更注重高性價比，也會大幅削減非必需品的開支。」

文章作者也提出新觀點，除了疫情可能會把大陸加速推向下一個消費時代，可能也為大陸本土平價品牌在全球的崛起，帶來重要的發展機遇。優質低價路線的企業來說，每一次經濟危機都是擴張機會。疫情後，大陸消費市場將更明顯出現價格的降級、品質的升級，民眾消費將有新轉變。