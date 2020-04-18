俄羅斯下令「禁止出口小麥」　陸民眾急囤糧...政府喊話別恐慌！　

▲俄羅斯農業部17日宣布，5月中旬到6月30日，禁止出口小麥。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

俄羅斯是全球最大小麥出口國，在新冠肺炎（COVlD-19）衝擊下，俄羅斯農業部今（17日）表示，5月中旬到6月30日，暫停向歐亞經濟聯盟以外的國家和地區出口多種糧食，消息一出，引起部分大陸網民不安，開始討論是否該囤糧。

▲疫情持續蔓延，部分國家為穩定內需市場，宣布暫時停止出口小麥、馬鈴薯、白米。（圖／路透社）

近日，部分國家實行禁止出口糧食。全球第9大小麥出口國哈薩克斯坦3月22日率先宣布出口禁令，暫停蕎麥、小麥粉、葵花籽油、洋蔥、馬鈴薯等11種農產品出口。埃及宣布自3月28日起，未來3個月內將停止各種豆類產品出口。柬埔寨5日宣布將禁止白米和糙米出口。

大陸身為全球最大的糧食消耗和生產國之一，面對各國限制出口禁令，不少民眾擔心內需不平衡，網路上開始有囤糧的聲音。有網友表示「自己開始囤積大米」，也有人呼籲，「不要過度恐慌。」日前，聯合國糧食及農業組織首席經濟學馬克西莫(Maximo Torero Cullen)也表示，「人們不應該在疫情爆發期間，恐慌性購買，因為這只會讓情況變得更糟。」

▲大陸政府呼籲口糧絕對安全有保障，不要恐慌囤貨。（圖／路透社）

根據大陸央視報導，聯合國日內瓦辦事處（United Nations Office at Geneva）舉行線上新聞發布會，馬克西莫再次呼籲「針對當前新冠肺炎疫情並未造成，全球範圍內食品供應出現短缺，國際社會有足夠的食物應對疫情。」但疫情導致食品供應的物流方面存在問題。

早在四月初，大陸國務院聯防聯控機制曾強調，「大陸口糧絕對安全有保障，人均糧食佔有量持續高於世界平均水準，小麥和稻穀這兩大口糧庫存大體相當於全國人民一年的消費量。」由於，大陸是最大的大豆進口國，目前，巴西大豆3月向大陸的出口量持續增加。此外，為落實年初中美達成的第一階段經貿協議，自美國進口大豆今年可能增加。