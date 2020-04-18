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醫院口罩不夠…美艷護理師竟「裸臉直接救病患」　5天後夫親眼見她斷氣！

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▲▼護理師迪森索因為院內沒有口罩，直接接觸疑似病患最後過世。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲護理師迪森索因為院內沒有口罩，直接接觸疑似病患最後過世。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

美國新冠肺炎疫情雖趨緩，但確診人數仍為全球之冠，截至18日上午確診達到701475人、死亡病例37054。醫療資源缺乏的情況下，傳出不少醫護人員以垃圾袋當作防護衣，風險大增，而日前佛羅里達州一名33歲的女護理師，因為院內沒有足夠的口罩，只能「裸臉」直接接觸疑似病患，最終出現疑似症狀後過世。

根據英國《太陽報》報導，33歲的迪森索（Danielle DiCenso）在海厄利亞（Hialeah）一間醫院擔任護理師，因為該醫院沒有足夠的醫療資院，連最基本的口罩都不敷使用。但迪森索卻完全不擔心自己的健康，堅決將病患放在第一位，最後只能直接在沒戴口罩的情況下與「疑似病患」接觸。

▲▼護理師迪森索因為院內沒有口罩，直接接觸疑似病患最後過世。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲迪森索生前漂亮、樂於助人讓親友相當不捨。

未料過了幾天，迪森索果然出現新冠肺炎症狀，於是返家隔離休養，但身體狀況卻越來越不明朗。她的丈夫大衛（David DiCenso）表示，妻子在死亡前曾接受新冠肺炎篩檢，但結果還沒有出爐，她就離開了。大衛回憶老婆發病的狀況，只是短短的4、5天，她開始發高燒，身體不舒服。

直到迪森索過世當天，大衛看到她靜靜地躺在房間內，看上去很祥和，就像睡著一般，「但我知道她再也不會起來了，我們的4歲兒子也沒有母親了」。迪森索被宣佈死亡後，驗屍官將再次對她進行新冠病毒檢測。

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