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她談離婚突人間蒸發　手機狂傳「我感染新冠肺炎」給親友…竟是遭夫殘殺藏屍

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▲格雷琴遭到丈夫殺害，至今遺體未尋獲。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲格雷琴遭到丈夫殺害，至今遺體未尋獲。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠疫情在全球屬於相當嚴重的議題，但隨著各國隔離期越久，反卻成為治安破口。美國日前發生一起恐怖的情殺案，一名男子被控謀殺妻子藏屍後，竟用妻子手機向親友傳送「感染新冠肺炎」的簡訊，以為可以讓親友暫時不打擾，未料大家卻感到相當奇怪，於是向醫院打聽之後，才發現女子根本沒有住院，而是人間蒸發。

綜合外媒報導，51歲的格雷琴（Gretchen）上個月突然失蹤，而在失蹤前正在與43歲丈夫大衛（David Anthony）協議離婚。未料就在格雷琴失蹤不久，不少親友卻收到來自她手機號碼的訊息，內容就寫著「我感染了新冠肺炎，正在接受治療」。

這條訊息讓許多人都相當擔心，沒想到過了幾日，從格雷琴的手機又傳出「我正在一間醫院使用呼吸器」，這讓親友再也忍不住，決定到當地的醫院詢問。

未料親友詢問了幾間醫院後，發現格雷琴並未在醫院接受新冠肺炎治療，且無法聯繫上大衛，才發現事情嚴重，於是通報失蹤人口。警方來到格雷琴與大衛的住處，鄰居表示，格雷琴最後一次出現的早上大約在清晨6時，有聽到女生的尖叫，並大喊：「不！不！很痛」。幾天後看到一輛陌生的黑色小卡車停在大衛家附近，上面蓋著防水布。

警方破門進到大衛家，發現他已經離開，而格雷琴的皮包也在一個醫院的停車場被發現。大衛遭到逮捕後，被控綁架與謀殺，且堅持不透露藏屍地點。

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