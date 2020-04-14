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俄13歲少女懷孕「孩子爹竟是10歲男童」　曬6月孕肚照想剖腹產…震驚大人世界

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▲俄羅斯13歲少女懷孕，孩子爸竟是10歲男童。（圖／翻攝自IG@uverdig_ivv）

▲俄羅斯13歲少女懷孕，孩子爸竟是10歲男童。（圖／翻攝自IG下同）

記者陳亭伃／綜合報導

俄羅斯日前一名13歲少女被家人發現懷孕，經過逼問之下才知道讓女孩受孕的竟是一名年僅10歲的小男孩，兩人在親密接觸之後，竟然「一槍中獎」。事情爆發之後震驚全俄羅斯，不僅電視節目找他們去訪問外，兩人也大方開設社群媒體帳號分享生活。近日少女已經懷孕6個月，再度曬出新孕照，更分享自己即將生產的心情。

綜合俄媒報導，13歲的戴利亞（Darya Sudnishnikova）從小與母親相依為命，日前就讀七年級，因為出現不斷乾噁、嘔吐、肚子腫脹的現象，原本家人以為她是食物中毒，到醫院檢查後才發現，戴利亞已經懷孕，這件事不僅震驚俄羅斯外，也讓醫學界感到相當不可思議。

▲俄羅斯13歲少女懷孕，孩子爸竟是10歲男童。（圖／翻攝自IG@uverdig_ivv）

▲兩人感情相當好，未料卻成為超年輕爸媽。

其中原因是戴利亞聲稱，是與10歲的青梅竹馬奇科夫（vanya chekhov）發生了親密的行為，但原本兩人只是牽牽手、比較「靠近」而已，沒想到最後竟然懷孕。戴利亞與奇科夫過去曾受邀到電視台進行訪問，兩人提到從沒想到會懷孕，在場的醫學專家也感到不可思議，認為10歲男孩的精子尚未成熟，基本上很難有讓卵子受孕的功能，但負責檢驗的泌尿專家則表示，「檢驗3次，都確定孩子爸就是奇科夫」。

戴利亞懷孕之後，並未擔心自己跟奇科夫未成年，大方在社群網站上分享小倆口的生活互動，日前更曬出自己將近6個月的孕肚，更表示，在家人的支持下，可能會選擇「剖腹」的方式。

戴利亞的母親在接受外媒訪問時提到，自己因為曾患有癌症，在得知女兒懷孕後，認為自己在家休養的同時，也能照顧嬰孩，所以並沒有讓女兒墮胎的打算。當時該節目播出後，引發網友關切，但戴利亞卻不擔心自己曝光，相當享受在網上分享生活。

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