川普狠凍WHO預算　聯合國出面求情「別在這時消滅他們的資源」！

▲ 聯合國秘書長出面緩頰「凍結WHO預算一事」。(圖/路透社下同)

記者陳亭伃/綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒,各國開始出現究責的情況,美國總統川普日前在例行記者會上,直接點名世界衛生組織(WHO)明顯包庇中國,且並未公開真實數據情況,台灣時間15日即宣布,將暫停資助WHO,更要展開一系列的鑑識跟評估。對此聯合國(WTO)也出面緩頰,認為「現在不該是消滅WHO資源的時候!」

綜合外媒報導,川普日前就發下豪語,表示WHO試圖在新冠肺炎疫情爆發初期,並未誠實向各國報告實際疫情,導致錯失黃金防疫期,最終造成歐美等國家確診、死亡病例三周內飆升,多國民生、經濟皆停擺至今,對此美國將嚴格審視給予WHO的預算。

▲譚德塞惹毛美國,遭到預算凍結。(圖/路透)

據悉,美國一年提供4~5億的預算給WHO,甚至是中國的10倍之多,川普在嗆聲將凍結預算後,WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)一度回擊「若不想看到更多屍袋,就不要把問題政治化」。未料川普15日仍宣布凍結WHO預算,並且將會檢視報告內容,其中包括WHO嚴重失職行為以及隱匿病情。

對此,聯合國出面緩頰,秘書長古特瑞斯(António Guterres)表示,目前新冠肺炎疫情嚴峻,世界各國應攜手面對,「目前尚未是時候凍結世界衛生組織的資源」,畢竟WHO在全球仍有許多工作人員、專家正在竭力阻止疫情蔓延。

Now is "not the time to reduce the resources for the operations of the World Health Organization", the @WHO.



That's the key message from @UN chief @antonioguterres in a statement on Tuesday night. https://t.co/08e75XLqVh