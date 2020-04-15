川普狠凍WHO預算　聯合國出面求情「別在這時消滅他們的資源」！

▲ 聯合國秘書長出面緩頰「凍結WHO預算一事」。（圖／路透社下同）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，各國開始出現究責的情況，美國總統川普日前在例行記者會上，直接點名世界衛生組織（WHO）明顯包庇中國，且並未公開真實數據情況，台灣時間15日即宣布，將暫停資助WHO，更要展開一系列的鑑識跟評估。對此聯合國（WTO）也出面緩頰，認為「現在不該是消滅WHO資源的時候！」

綜合外媒報導，川普日前就發下豪語，表示WHO試圖在新冠肺炎疫情爆發初期，並未誠實向各國報告實際疫情，導致錯失黃金防疫期，最終造成歐美等國家確診、死亡病例三周內飆升，多國民生、經濟皆停擺至今，對此美國將嚴格審視給予WHO的預算。

▲譚德塞惹毛美國，遭到預算凍結。（圖／路透）

據悉，美國一年提供4～5億的預算給WHO，甚至是中國的10倍之多，川普在嗆聲將凍結預算後，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）一度回擊「若不想看到更多屍袋，就不要把問題政治化」。未料川普15日仍宣布凍結WHO預算，並且將會檢視報告內容，其中包括WHO嚴重失職行為以及隱匿病情。

對此，聯合國出面緩頰，秘書長古特瑞斯（António Guterres）表示，目前新冠肺炎疫情嚴峻，世界各國應攜手面對，「目前尚未是時候凍結世界衛生組織的資源」，畢竟WHO在全球仍有許多工作人員、專家正在竭力阻止疫情蔓延。