快訊／敦睦艦隊台中確診3軍官　市府「公布足跡」遍及竹苗中雲

▲台中市衛生局長曾梓展說明敦睦軍鑑軍官確診過程。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

敦睦艦隊傳出有軍官確診後，台中市政府19日召開記者會表示，衛生局長曾梓展表示，台中市在18日和19日共有3起確診案例，這3人足跡遍及高鐵烏日站、台中市區公車、沙鹿區、龍井區和苗栗、雲林、新竹縣等地，目前接觸者有22人，目前3人收治在負壓隔離病房，接觸者也都持續觀察，沒有出現不適，請民眾不用過度恐慌。

台中市繼18日出現1例確診病例後，19日又新增2例，3人都是為海軍敦睦軍艦實習生及軍人，年紀20多歲，累計至4月19日，台中市新冠肺炎確定病例有40例。

曾梓展說，案38，12日出現頭痛、嗅覺失調，15日下船，搭學校遊覽車，從軍營搭到高鐵左營站，回到烏日站，家人開車接送回家，同住者有爸爸、媽媽、哥哥有戴口罩、有共餐，15日到17日去親友所開的診所就診，但當時沒有說明清楚，17日收治負壓病房，匡列接觸者有7人，包括他女友。

案39，15日在高雄下船後，從凹子底搭捷運到左營高鐵站，再回到烏日站，然後搭公車到台中榮總站下車，由朋友接送回家，到沙鹿某一家咖啡店，坐在戶外聊天，16日晚上8點，跟朋友、媽媽開車到沙鹿某一間大賣場買東西，全程都戴口罩，17日晚上到飲料店買飲料，有戴口罩，停留約10分鐘，18日到台中一中集合，體溫37.4度，目前由軍方安排住院，匡列接觸者5人。

案40，13日在軍中因為喉嚨痛，在醫務所就醫有開藥服用，15日，隨軍艦返回台灣，由家人開車送到雲林外婆家，接觸者有爸爸、媽媽、侄子、外婆和看護，16日，喉嚨痛到診所就醫，然後到沙鹿某餐廳吃飯，17日自行開車到苗栗女友家，與女友到新竹某風景區散步，再返回苗栗商場買東西，全程都有戴口罩，接觸女友家的爸爸、媽媽、弟弟，18日早上接獲通知，由父親送到集合地點後，再統一到檢疫所，接觸者有10人。

曾梓展呼籲，目前該軍艦實習生及軍人都由安排收治負壓病房或是集中檢疫所密切觀察，民眾不用過度恐慌，應注意保持社交距離，勤洗手、戴口罩，以降低感染風險。

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