新冠病毒「60˚C還能繼續傳染複製」　加熱近黃金沸點92˚C…才能全滅亡！

▲新冠肺炎在60度C溫度下仍具有傳染力與生存力。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎在全球造成220萬餘人感染，病毒的超強傳播力與適應力，成為醫學遲遲無法突破的瓶頸。日前研究揭露新冠病毒在室溫下可以生存2小時至9天、零下4度C則可能生存一個月，大眾便開始以「熟食」、加熱消毒作為主要防疫手法之一，但法國科學家卻發現，僅單純加熱消毒已經不夠，研究顯示新冠病毒至少要到92度C接近沸點才可能完全消滅其生命力。

根據英國《每日郵報》報導，新冠疫情爆發後，不管是醫療單位、或是家庭都會使用「高溫消毒」的方式，希望可以盡可能減低新冠病毒的傳染力跟威力，然而法國艾克斯-馬賽大學 (Aix-Marseille University)研究人員卻發現，大眾所認為的一般加熱約62度C，可以殺死新冠病毒卻不見得，過去伊波拉病毒確實可以在該溫度被撲滅，但若想殺死新冠病毒，則需要「加熱至92度C才有辦法殺死病毒」。

該實驗為，研究人員將非洲綠猴的腎臟細胞作為宿主材料，並將一名德國確診病患身上的新冠病毒感染到材料上，並且放置在約60度C的無菌與骯髒的2種環境下放置約一小時。實驗發現在無菌的情況下，新冠病毒能被殺死；但在較髒亂的環境下，病毒竟可生存且繼續複製。

▲至少要到92度接近沸點才有可能滅亡。

這樣的結果顯示，實驗室與醫護人員儘管在「高溫消毒」過的環境下，還是有受到感染的風險。接著研究人員將溫度升高至92度C約15分鐘，才出現病毒被殺死的狀況。一般而言實驗室的高溫消毒，標準約在60度C並持續一小時，而這樣的研究結果，可能將即時拯救許多專家與醫護人員。

新冠肺炎傳染力相當驚人，過去就研究，當確診病患咳嗽或打噴嚏時，這些病毒被飛沫帶出，而產生的氣溶膠可讓病毒存活三小時，而在這3小時內，病毒仍有極大的傳染力；此外，在塑膠、不鏽鋼上，更能在3天後還能測試到活病毒；而在硬紙板上病毒則無法存活24小時，銅製品上能活4小時，但有一半病毒在46分鐘內就會失去功能。

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