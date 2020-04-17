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機車閃避倒車…突遭油罐車撞飛　花蓮婦「顱內出血全身骨折」送醫搶救

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▲▼婦人為閃避倒車小轎車，偏左側駛入中間車道，遭後方油罐車追撞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼婦人為閃避倒車小轎車，偏左側駛入中間車道，遭後方油罐車追撞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市中央路16日發生一起嚴重的交通事故，經警方調查相關影像，發現一名婦人騎乘機車行駛在中央路3段北往南外側車道，為閃避一輛原斜停於路旁正在倒車的自小客車，婦人因此駛入中間車道，遭後方直行的曳引車而遭該車擦撞，噴飛倒地致顱內出血，目前仍在加護病房搶救中。

▲▼婦人為閃避倒車小轎車，偏左側駛入中間車道，遭後方油罐車追撞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

警方表示，59歲邱姓婦人騎機車北往南，原本騎在中央路外側車道，遇到一輛灰色轎車（駕駛吳男42歲）倒車要進入車道，灰色轎車回正後剛起步，邱姓婦人疑似為了閃躲轎車，騎車從轎車左側切入中間車道，遭後方油灌車（駕駛林男50歲）追撞，致使婦人再撞轎車右側再彈回左邊後被油罐車碾過，婦人全身右側多處骨折，傷勢相當嚴重，經送醫急救目前仍在加護病房觀察中。

▲▼婦人為閃避倒車小轎車，偏左側駛入中間車道，遭後方油罐車追撞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

遭撞機車支離破碎，也造成婦人顱內出血全身骨折，仍在加護病房搶救。

花蓮縣2019年1月迄今，因路邊違規停車、駕駛人倒車、停車起駛起步或停車操作時未注意後方來車致發生交通事故者共計1891件，其中死亡車禍1件、民眾受傷車禍423件及1467件車損事故。因停車位置不當而造成交通事故主要發生在花蓮市及吉安鄉，民眾常為了自己停車方便，卻造成他人行車危險。

▲▼婦人為閃避倒車小轎車，偏左側駛入中間車道，遭後方油罐車追撞。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲追撞婦人之油罐車。

花蓮違規停車非常嚴重，一般駕駛人往往因「隨便」及「求方便」的心態，隨意停車甚至違規停車，非常可能危害其他駕駛人行駛安全，所以『違規停車』可說是道路上的「隱形殺手」。

花蓮縣警察局表示，將持續針對道路上違規停車強力執法，局長林樹徽特別呼籲汽機車駕駛人應依規定停車，在行車及停車時多注意安全位置，也多一點「同理心」，減少其他用路人的潛在危險，以確保交通安全及維護用路人權益。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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