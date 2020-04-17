不繳1.8萬罰款250萬透天厝遭法拍　執行署：基於「公義與關懷」暫緩點交

▲陳男欠繳罰單，基隆房屋被法拍，他的母親在宜蘭分署下跪求情，不要讓他們全家被掃地出門。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者孫于珊／台北報導

一名基隆市陳姓男子因積欠1萬8千元的交通違規罰鍰，遲遲不繳，因此市值約250萬元的3樓透天厝，遭法務部行政執行署強制法拍賤賣，不過執行署17日態度180度大轉彎，為落實「公義與關懷」，指示宜蘭分署暫緩點交。

執行署表示，他們願聽取並協助當事人解決困難，因為「公義與關懷」是執行署的核心價值，會一再要求同仁在依法執行案件的過程中，若發現弱勢義務人，必須要有同理心，盡最大可能給予協助，並在法令許可的範圍下，對於有心面對處理的弱勢義務人，給予寬緩執行，例如：協助辦理分期繳納、轉介社福機關幫助、轉介就業等，不以執行績效為唯一目的。

執行署指出，陳男已依法向宜蘭分署提出聲明異議，本署已要求宜蘭分署儘速依規定檢卷陳送本署審核，在依法審核聲明異議案件做出決定前，為避免造成當事人搬遷或其他不可回復的損害，已指示宜蘭分署暫緩執行拍定不動產的點交。

執行署還說，為審慎了解本案執行程序過程中，有無違反法定程序或有不當執行的情形，將於接獲聲明異議案件後，指派行政執行官拜訪陳男，聽取他的意見與訴求，並訪談相關人員，依法判斷後，再做出妥適的決定。

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