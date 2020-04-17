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獨／公車輾斃妙齡女　肇事司機再辯「疲勞駕駛」　死者父：你根本沒煞車

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▲▼公車司機到靈堂再辯疲勞駕駛，讓家屬感受不到一句真誠的道歉。（圖／家屬授權提供）

▲謝姓公車司機到靈堂再辯疲勞駕駛，家屬感受不到一句真誠的道歉。（圖／家屬授權提供）

記者李忠憲／台中報導

台中客運司機謝姓男子12日晚間撞死在機車停等區等紅燈的張姓女騎士，謝男先辯「視線死角」、「機械故障」，15日在死者靈堂前竟改口供辯稱「疲勞駕駛」，只想要真相的家屬得不到謝男一句真誠的道歉，當場爆氣直嗆「要加告蓄意謀殺！」而檢察官也明說，不要再說謊。

12日晚間，由62歲謝姓男子開的台中客運公車行經崇德路、天津路口停等紅燈時，疑似還沒綠燈就往前開，當時在機車停等區的23歲張姓女騎士根本沒意會到，就遭公車從後方撞賞，當場輾斃。

▲▼台中北屯公車輾斃女騎士，畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲公車直接撞上再機車停等區的機車，將女騎士輾斃。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼23歲張姓女騎士 。（圖／家屬提供）

▲對於女兒之死，家屬完全無法接受 。（圖／家屬提供）

謝男雖酒測確定沒喝酒，但他向警方說明事發原因時，一開始先辯稱「視線死角」，沒注意到有人，接著又改辯稱「機械故障」導致暴衝。他遭警方醫過失致死罪嫌移送台中地檢署，獲5萬元交保，15日與台中客運人員前往殯儀館死者靈堂，竟又改稱是「疲勞駕駛」，讓苦等他一句真誠道歉的家屬，當場暴怒。

死者爸爸嗆謝男，「我開的車比你大」，公車如果有煞車，後方顯示器會出現「STOP」字樣，你根本沒踩煞車！女兒的機車在公車前方約3公尺那麼遠，哪來的死角！你如果願意跟女兒真誠道歉，我們都可以原諒你，但根本感受不到你有想道歉！

▲▼公車司機到靈堂再辯疲勞駕駛，讓家屬感受不到一句真誠的道歉。（圖／家屬授權提供）

▲謝姓公車司機與客運人員到靈堂卻不敢直視家屬與死者靈位。（圖／家屬授權提供）

檢警日前相驗時，檢察官也當面問謝男到底是怎麼發生？他當時仍辯稱應該是機械故障，檢察官立刻霸氣回說，你說的我們都會去查，如果你認為機械故障，那我們就依法扣車勘驗，謝男驚覺不對立刻閉口不講。

另外，該公車屬低底盤公車，女騎士當時位在公車右前方數公尺。檢警認為謝男「視線死角」之說也是辯駁之詞，難以採信，將持續調查釐清，還原真相，給家屬一個公道。

年輕好簡單～～


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