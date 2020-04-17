沒繳1.8萬罰單房子遭法拍！執行官曝他「違規10多次」：多次酒駕、無照駕駛

▲陳姓男子不繳1.8萬元罰金基隆房屋被法拍，陳母在行政執行署宜蘭分署下跪求情。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、陳雕文、戴若涵／新北報導

基隆一名陳姓男子因積欠1萬8千元交通罰鍰，導致名下一間市價約250萬元的3樓透天厝遭以135萬元的價格強制法拍，16日陳男與家人到行政執行署宜蘭分署求解套，陳母一度下跪求情，17日執行署表示，將暫緩不動產點交。行政執行官則曝，陳男有10多次的交通違規，包含酒駕、無照駕駛等紀錄。

陳姓男子長年住基隆市中山區中山一路上的一處巷弄內，獨力扶養子女及母親，因從事建築工作的關係，常在中南部奔波。2016年起陳男因交通違規，被開罰4張罰單總計1萬8千元，但因時常不在家的關係，他完全不知道自己被開罰，怎料2月時就接到通知，因罰單沒繳，名下市價約250萬元的3樓透天厝，已被以135萬的賤價拍賣，同時也要求他立即搬家。

16日陳男與家人及台大法律系前教授陳志龍等人，到行政執行署宜蘭分署進行「與行政執政官的對話」，陳母還一度在宜蘭分署辦公廳內下跪求情，後立即被家人扶起。

這起事件也引發外界討論，該案的柯姓執行官16日強調，陳男有10多次交通違規包括多次酒駕紀錄、無照駕駛等，部分則是被警方攔停，陳男一定知道自己違規紀錄，且從收案至法拍歷經4年，陳男都未出面，才強制法拍。

▲台大法律系前教授陳志龍（右2）與陳家人到宜蘭分署進行「與行政執政官的對話」。（圖／記者游芳男翻攝）

回顧查封陳家房舍當時，柯姓執行官表示，當天有貼上封條，在場員警、地政人員也都有簽名、拍照存證，執行有公益性質，強制執行也是希望杜絕交通危害發生，至於若監察院要調查此案，程序完全合法，她也願意接受調查。

但事隔一日結局大逆轉，行政執行署17日表示，陳男提出行政救濟引發爭議，為了避免造成不可回復的損失，目前決定「暫緩執行」不動產點交。

陳母17日受訪時提到，「我們需要喘氣的時間，我現在快要喘不過氣，他們一直逼我們搬東西，現在努力找房子都找不到，都7、8千還要爬4、5樓，爬到很累、很喘，我也很害怕，他們之前在逼我，就開始準備要搬了，現在房子光頭期款就要幾百萬，（買房）我們就不用吃飯了，我很感謝社會，反而百姓都比官還善良，都很有愛心，很多人來關心我們」。

陳男則稱，「我們現在就是謝謝你們(社會)聽到我們的心聲，讓我們暫緩執行，那接下來就是希望可以查清楚，政個行程是不是有缺失，如果確實有缺失，是不是應該把房子還給我們，給我們一個公道」。

▲陳男17日出面受訪，表示執行署聽見他的心聲了。（圖／記者陳雕文攝）

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