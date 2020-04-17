離奇車禍！機車衝撞卡護欄和電桿間　苗栗男飛趴排水溝底亡

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1名陳姓老翁（73歲），16日晚間10時許，騎車行經苗栗縣苑裡鎮苗39線道路時，疑似失控撞上路邊護欄，整個人彈飛到田邊水溝，18日早上被民眾發現已經死亡多時，遂趕緊報警處理，警方正調閱附近監視器，以釐清意外發生原因。

▲陳姓老翁騎車失控夾在電桿與護欄間，整個人彈飛至路旁水溝不幸身亡。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據目擊民眾表示，17日早上8時許，行經苑裡鎮苗39線苑港里段時，無意間發現1輛機車卡在護欄與電桿間，一時好奇向前察看，不料在旁邊水溝裡驚見1名男子臉朝下，趴在水面上一動也不動，才連忙通報警方。

▲監視器清楚顯示，老翁獨自1人騎車在路上，身邊沒有其他車輛，研判是自撞可能性大。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方調閱監視器後表示，發現這名陳姓老翁，16日晚間10時20分左右，獨自1人騎車經過此路段，先是壓到前方雙黃線，差點騎到對向車道，拉回後就在1處小轉彎處，疑似沒注意到有電桿，連人帶車衝進電桿與護欄間，機車夾在中間，老翁卻被拋飛到旁邊田間水溝。

死者家屬到場後表示，陳翁平時經常自己騎車到苑裡市區，昨晚卻一直遲遲未歸心裡直覺有異，沒想到卻發生這樣的意外；警方研判，因事發時間並無其他車輛經過，老翁自撞可能性大，至於詳細肇事原因，還待釐清當中。

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