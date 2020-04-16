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推動外勞社區警政有功所長+破獲大量槍毒小隊長　雙雙獲頒「周哥鐵馬獎」

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▲台南市警局局長周幼偉，分別贈予偵破重大社會矚目案件的邱黃惠山小隊長，推動勤業務重大貢獻人員三分局顯宮所長毛奇揚高級變速自行車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局局長周幼偉，分別贈予偵破重大社會矚目案件的邱黃惠山小隊長，推動勤業務重大貢獻人員三分局顯宮所長毛奇揚高級變速自行車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局局長周幼偉，利用局務會議公開頒發高級變速自行車2部，分別贈予偵破重大社會矚目案件的邱黃惠山小隊長及推動勤業務重大貢獻人員三分局顯宮所毛奇揚所長。

市警局指出，市警三分局顯宮派出所所長毛奇揚，他致力於轄區外勞社區警政工作之推動，增加外籍移工對於社區的參與以及認同感，深獲地方人士好評及各級長官肯定。另，刑察大隊第四偵查隊小隊長邱黃惠山，花費3個多月的時間跟監、蒐證，一舉查獲66枝各式槍枝及二、三級毒品案件，有效斷絕台南市槍枝來源，周幼偉局長特別頒贈「周哥鐵馬獎」2人予以表揚。

▲台南市警局局長周幼偉，分別贈予偵破重大社會矚目案件的邱黃惠山小隊長，推動勤業務重大貢獻人員三分局顯宮所長毛奇揚高級變速自行車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警三分局顯宮派出所轄內外籍移工人數逾3千人，文化和語言差異，使外籍移工難以融入台灣的生活環境，衍生許多交通及環境髒亂等問題，造成不好的社會觀感。顯宮派出所所長毛奇揚，希望從源頭解決問題，讓外籍移工能了解台灣的交通法令，並能融入台灣人的社區生活，特別請仲介公司將重要交通法令翻譯成泰國、菲律賓、印尼和越南等4國語言，製作成懶人包利用LINE群組廣傳，希望增加移工守法觀念；並且協調移工打掃社區，成功扭轉社區居民對移工的刻版印象，獲得各界的認同與讚賞，成為活化社區警政的最佳典範。

刑大第四偵查隊小隊長邱黃惠山，有鑑於近來槍擊案件頻傳，槍枝氾濫影響社會治安甚鉅，特別從本局保大同仁於2019年12月查獲持有改造槍彈案件中，積極向上溯源，花費長達3個多月的時間跟監、蒐證，確認犯嫌販賣改造槍彈不法事證後，一舉查獲仿制式霰彈長槍1支、彈殼2顆、各式模擬操作長槍9枝、各式模擬操作手槍56枝、改造子彈5顆、改造工具及零件1批、第二級毒品安非他命1包1.48公克、愷他命毒品4包11.31公克、吸食器等，對於市警局打擊毒品及斷絕槍枝來源工作有巨大的成效。

▲台南市警局局長周幼偉，分別贈予偵破重大社會矚目案件的邱黃惠山小隊長，推動勤業務重大貢獻人員三分局顯宮所長毛奇揚高級變速自行車。（圖／記者林悅翻攝，下同）

周幼偉局長表示，毛奇揚所長深入社區發掘問題，努力推動社區警政，有效減少社會問題，創造在地居民與外籍移工雙贏的和諧關係及認同感；黃小隊長積極任事，主動向上溯源，鍥而不捨查緝偵破改造槍彈集團，斷絕槍枝來源及維護社會治安有功，均殊值表揚；特別利用公開機會頒贈腳踏車鼓勵2位同仁，期許同仁能在職務上竭盡所能，積極爲民服務，警察局一定全力支持同仁並為同仁爭取最大福利。

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