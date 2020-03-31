　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

全台肅槍毒掃出23把長短槍　赫見板信銀搶匪同款「M4 556」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

刑事局31日發布多起查獲改造槍案件，包含刑事局偵一大隊、偵七大隊破獲改造槍工廠、中部打擊犯罪中心查獲行中軍火庫、國際刑警科與泰國警方合作查獲霰彈槍、改造手槍藥頭、南部打擊中心查獲持有長短槍藥頭案件，警方公布這次行動總ˋ計查獲長短槍23支、半成品一支、子彈615發、大麻22株、海洛因33公克、安毒9公斤多，以及毒品咖啡包184包。其中最特別的是南打查獲一把坊間俗稱「蜘蛛」的「M4 556」鋼製操作槍，就是昨天台北市板信銀行搶案歹徒所使用的同款槍支。

▲刑事局鑑識科人員展示操作槍與制式手槍的差異。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局南部打擊犯罪中心近期又查獲一把與板信銀行強匪使用的同款改造手槍。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局鑑識科人員展示操作槍與制式手槍的差異。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局鑑識科人員展示操作槍與制式手槍的差異。（圖／記者張君豪攝）

針對國內操作槍改裝成的槍支犯案日漸攀升，內政部研議修正現行槍砲彈藥刀械管制條例，並修正模擬槍要件納管操作槍，並由原先得報備制修正成許可制，未來廠商必須經過警察機關審核才得製造販賣、運輸轉讓這類槍枝。

刑事局指出，其中法條第4條槍砲定義增加「制式或非制式」、一併修正第7條、第8條、第9條，未來查獲非法槍枝不論改造、制式槍枝刑責都一樣處以重罰，並修改20條第一項模擬槍定義，未來只要是類似真槍火藥式及發裝置機構，修法通過後都必須納管。

▲刑事局鑑識科人員展示操作槍與制式手槍的差異。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局鑑識科人員展示操作槍與制式手槍的差異。（圖／記者張君豪攝）

刑事局31日並委由鑑識科科長葉家瑜展示同型的制式手槍和市售的操作槍，現場鑑識人員拆解槍支，並向媒體展示操作槍只要經過簡便改造，就可輕易轉變成擊發槍彈的殺傷力武器「且改裝零件幾乎都可在網路購得」

加上刑事局偵查科統計資料，台灣光2019年查獲非法槍枝1450把，其中由模擬槍、操作槍改造高達1133把，佔總查獲非法槍枝數量的78%、2019年全台有11位民眾被非法改造模擬槍打死，這類模擬操作槍衍生的社會治安問題日益嚴重。

刑事局2011年起針對「操作槍」商品出現後進行統計，發現這類改造槍枝數量又從該年的1,133枝，上升至2017年的1,632枝，其上升的幅度約達44%以上，「操作槍」盤據台警每年查獲非法槍枝的7成份額，這類產品對於台灣改造槍枝氾濫衍生的社會問題難辭其咎，刑事局希望針對遏止操作槍改造歪風的「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案」能儘速立法通過。

【相關新聞】

單手持槍畫面曝！劫匪疑受突擊訓練　單槍撂倒保全...5發狂掃天花板監視器

影／搶板信懸疑35分鐘！劫匪招小黃「隔衛生紙開門」：去公墓…運將一動作竟成助攻

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

 
ET快訊
快訊／抓到了！持突擊步槍掃射劫走80萬　板信劫匪桃園龍潭落網
台師大學生確診感染源不明！　校長516字公開信曝光
觀光局主秘沒事！採檢出爐「陰性」　兒喝咖啡卻害2人染疫
案322台師大生活動路徑曝！實驗室接觸師生全面疫調
日演藝圈第2例！17歲男星確診新冠肺炎…「拍戲時高燒」劇組全
台師大學生確診！接觸者13人隔離　校方15點說明
陳時中：社交距離「室外1公尺、室內1.5公尺」　無法維持要戴
北部某大學生案322確診！　接觸者共13人隔離
快訊／新冠肺炎再增16例「兩例本土」！國內累積322例
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／抓到了！持突擊步槍掃射劫走80萬　板信劫匪躲一天…桃園龍潭落網

中年男遭援交詐騙…欲匯款警搶手機回「他在做筆錄啦！」　歹徒秒掛電話　

住院太無聊…放風看未熄火車輛「拔掉點滴架」開去兜風　上面還有留她名字

男持2改造槍被抓！高雄賣家也送辦　警：「槍管+撞針」加工後有殺傷力

男粉送聖經「天父要我們結婚」死纏爛打　桃園美女議員提告！結局竟是這樣

台南鋁窗工廠「本業」是跨國運毒、放高利貸　家裡還藏長短搶百發子彈

富二代居家檢疫2度趴走！　河濱公園運動+吃火鍋…罰40萬強制安置

獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上下擺動

年輕妹辛亥隧道口自摔險遭輾！自小客急煞...特勤警閃避不及撞車尾

全台肅槍毒掃出23把長短槍　赫見板信銀搶匪同款「M4 556」

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

《夫婦的世界》火熱床戲「前6集19禁」　金喜愛抓外遇...連好友都幫老公隱瞞

近距離接觸動物、山谷仙境瀑布 暢遊花蓮必吃必玩「隱藏版景點」

周興哲版《說好不哭》《背對背擁抱》好好聽　熱追《愛的迫降》即興創作OST

小農無奈...有機地瓜整排遭嗑光 雄鷹神助攻！俯衝出爪滅12害鼠

「確診、上網」不會唸...俚語聽不懂 台北人台語爛？路人打臉：在家都講

快訊／抓到了！持突擊步槍掃射劫走80萬　板信劫匪躲一天…桃園龍潭落網

中年男遭援交詐騙…欲匯款警搶手機回「他在做筆錄啦！」　歹徒秒掛電話　

住院太無聊…放風看未熄火車輛「拔掉點滴架」開去兜風　上面還有留她名字

男持2改造槍被抓！高雄賣家也送辦　警：「槍管+撞針」加工後有殺傷力

男粉送聖經「天父要我們結婚」死纏爛打　桃園美女議員提告！結局竟是這樣

台南鋁窗工廠「本業」是跨國運毒、放高利貸　家裡還藏長短搶百發子彈

富二代居家檢疫2度趴走！　河濱公園運動+吃火鍋…罰40萬強制安置

獨／噴槍父殺女案！法官驚「好像真的有」　鑑定報告曝：2人手上下擺動

年輕妹辛亥隧道口自摔險遭輾！自小客急煞...特勤警閃避不及撞車尾

全台肅槍毒掃出23把長短槍　赫見板信銀搶匪同款「M4 556」

快訊／抓到了！持突擊步槍掃射劫走80萬　板信劫匪躲一天…桃園龍潭落網

寄口罩給海外二等親內家人...陳宗彥曝「第1步驟」！每次可寄30片

指揮中心：每10萬人口有61台呼吸器　「合計1.4萬台」比歐洲高很多

案322台師大學生無出國史　清明連假校園、校車宿舍全面消毒

Airbnb灑幣76億彌補房東　房客全額退款規定延長至5月31日　

中職／樂天桃猿新官網上線　號召球迷票選吉祥物名

跟6年前差10kg「泳裝變好小件」！　王晴重穿戰服「掉出渾圓半球」網放大：有黑邊

吃「抗生素及類固醇」可抑制新冠肺炎？　張上淳：不建議恐影響免疫力

疫情爆發2個月！他提「3點事實」看清了　嘆台人愛跟風：平常都不準備…

台師大部分課程「停課不停學」　該學生相關課程今明啟動線上教學

「手捏求救字條」她全身狂抖匯款　驚見恐怖5個字！警全戒備

社會熱門新聞

漁光島女方正面曝光　警方說話了

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

「我走了你以後要快樂」　女大生和男友講完電話墜軌亡

挨罰30萬拒繳飛中國　檢疫夫妻在台財產竟是零

即／竹縣府公布居家檢疫失聯後　結局大逆轉

19歲男遭刺死後傳靈異！網咖玩家曾見他上線

她打開D槽神祕資料夾　性愛影片主角竟是罹癌夫

名醫偷吃3女還拍片　妻整理遺物崩潰

高雄女遭眼鏡男「塞進小黃」失聯3天　找到人了

宜蘭媽載童上課遇死劫　30歲顧家男永遠缺席婚禮

連千毅求交保！批「政治力介入」點名韓國瑜

地產大亨床戰美魔女　慘賠價目表曝光　

噴槍女童畫面鑑定報告曝光　證實2人手上下擺動

更多熱門

相關新聞

桃園槍毒通緝犯湖口現蹤　遭警壓制還想開槍！

桃園槍毒通緝犯湖口現蹤　遭警壓制還想開槍！

桃園市劉姓男子因強盜與毒品案遭通緝，龍潭警分局接獲線報後成立專案小組追緝，28日掌握劉在新竹縣湖口地區現身，專案小組晚間在其出入大樓埋伏，見劉現身後立即壓制，劉雖極力反抗並持槍想對員警開槍，所幸被及時制伏，起出子彈已上膛改造手槍，在其住處起出微量一、二級毒品等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品等罪嫌移送檢方歸案。

南警查獲販毒集團起獲槍毒

南警查獲販毒集團起獲槍毒

手機行販槍毒麻豆警查緝

手機行販槍毒麻豆警查緝

香港元旦遊行隔天　荃灣民宅樓梯發現「疑狙擊長槍」

香港元旦遊行隔天　荃灣民宅樓梯發現「疑狙擊長槍」

更／嘉義槍擊！匪徒長槍猛轟嗆：同歸於盡　他趁亂逃出

更／嘉義槍擊！匪徒長槍猛轟嗆：同歸於盡　他趁亂逃出

關鍵字：

槍毒板信銀長槍

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

蕾菈公開男友是孫生：沒錯我們在一起了！

蕭敬騰被逼問結婚生子　鬆口談經紀人：看她

唐綺陽：還有2波大事發生！5焦點開始「有事」

北部某大學傳學生確診！　校方「已全面消毒」

漁光島女方正面曝光　警方說話了

剩台灣學生仍在上課　彭博：台灣成功經驗

麥當勞加碼「大薯、麥克雞塊、勁辣香雞翅」買1送1

王又正爆「5個月未繳1萬7管理費」！

全球剩6國沒停課！台灣仍正常到校

加州倉庫發現3900萬個N95口罩

志村健遺產高達50億！　繼承人第一順位是哥哥

妻4貼遇死劫　夫淚喊：還我一個家

看具荷拉性愛片！N號房法官換人

真實經歷！博恩：從國小到高中都被強暴

台南漁光島四腳獸　77秒影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席

陳時中摘口罩「壓痕臉」曝光！　鋼鐵部長盯包機3場全到不缺席
追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

追星成功！張韶涵選鐵粉合唱《光之翼》　Angela出難題...他全能接唱！

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

《青你2》安崎孔雪兒《Play》太炸！！　Lisa萬年不動瀏海秘密公開

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

劉真羽化…親弟捧骨灰罈護送　長眠地選定三芝龍巖真龍殿

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

他用影片紀錄爸爸最後一天上班 公布裁員名單...結局感動上萬人

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面