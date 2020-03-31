全台肅槍毒掃出23把長短槍　赫見板信銀搶匪同款「M4 556」

記者張君豪／台北報導

刑事局31日發布多起查獲改造槍案件，包含刑事局偵一大隊、偵七大隊破獲改造槍工廠、中部打擊犯罪中心查獲行中軍火庫、國際刑警科與泰國警方合作查獲霰彈槍、改造手槍藥頭、南部打擊中心查獲持有長短槍藥頭案件，警方公布這次行動總ˋ計查獲長短槍23支、半成品一支、子彈615發、大麻22株、海洛因33公克、安毒9公斤多，以及毒品咖啡包184包。其中最特別的是南打查獲一把坊間俗稱「蜘蛛」的「M4 556」鋼製操作槍，就是昨天台北市板信銀行搶案歹徒所使用的同款槍支。

▲刑事局南部打擊犯罪中心近期又查獲一把與板信銀行強匪使用的同款改造手槍。（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局鑑識科人員展示操作槍與制式手槍的差異。（圖／記者張君豪攝）

針對國內操作槍改裝成的槍支犯案日漸攀升，內政部研議修正現行槍砲彈藥刀械管制條例，並修正模擬槍要件納管操作槍，並由原先得報備制修正成許可制，未來廠商必須經過警察機關審核才得製造販賣、運輸轉讓這類槍枝。

刑事局指出，其中法條第4條槍砲定義增加「制式或非制式」、一併修正第7條、第8條、第9條，未來查獲非法槍枝不論改造、制式槍枝刑責都一樣處以重罰，並修改20條第一項模擬槍定義，未來只要是類似真槍火藥式及發裝置機構，修法通過後都必須納管。

▲刑事局鑑識科人員展示操作槍與制式手槍的差異。（圖／記者張君豪攝）

刑事局31日並委由鑑識科科長葉家瑜展示同型的制式手槍和市售的操作槍，現場鑑識人員拆解槍支，並向媒體展示操作槍只要經過簡便改造，就可輕易轉變成擊發槍彈的殺傷力武器「且改裝零件幾乎都可在網路購得」

加上刑事局偵查科統計資料，台灣光2019年查獲非法槍枝1450把，其中由模擬槍、操作槍改造高達1133把，佔總查獲非法槍枝數量的78%、2019年全台有11位民眾被非法改造模擬槍打死，這類模擬操作槍衍生的社會治安問題日益嚴重。

刑事局2011年起針對「操作槍」商品出現後進行統計，發現這類改造槍枝數量又從該年的1,133枝，上升至2017年的1,632枝，其上升的幅度約達44%以上，「操作槍」盤據台警每年查獲非法槍枝的7成份額，這類產品對於台灣改造槍枝氾濫衍生的社會問題難辭其咎，刑事局希望針對遏止操作槍改造歪風的「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正案」能儘速立法通過。

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