沒有傘的孩子才會努力奔跑！　東港警結合退休警熱心助弱勢

▲屏東東港警分局東港派出所長陳慶豐（右）結合退休警察及地方慈善團體適時幫助轄區弱勢家庭，讓民眾稱讚 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局東港派出所長陳慶豐執行轄區巡邏勤務時，主動發現民眾生活狀況遭逢鉅變家庭，連絡東港熱心公益退休警察團體及高雄市同濟會善心團體提供物資及獎學金，適時雪中送炭，被救助家庭很感謝所長陳慶豐的協助，也感到很窩心。



▲▼日常生活物質、助學金。

東港派出所長陳慶豐表示，轄區內有好幾戶低收入戶，有些還無法工作，僅靠政府微薄收入費用過活，平時利用帶班執行轄區巡邏勤務時，會特別注意觀察每戶住家狀況，並且主動關懷。

日前發現有一低收入戶遭逢鉅變，雙親接續離世遺留兩名幼童，生活狀況不佳，平常只能依靠親友救濟及依靠政府微薄收入過生活，所長於是告訴兩名幼童「如果生活遇上什麼困苦的事情，可以向派出所的大哥哥、大姊姊請求幫助」。

並向東港熱心公益退休警察團體及高雄市同濟會善心團體提出需求後，立刻將物資親送到派出所，並與善心團體幹部轉送物資給該戶民眾，讓他們感到很溫暖。



東港警分局長劉清俊表示，社會上有諸多弱勢家庭需要員警關心，籲請同仁發揮人飢己飢、人溺己溺的精神，及結合善心人士適時進行關懷，讓他們感受到警察溫馨助人的形象。

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