派出所長搬4大箱口罩遭投訴有特權　桃園警：廠商送的！已退回

▲廠商將1箱口罩拿給所長。（圖／民眾提供）

記者楊熾興／桃園報導

新冠肺炎造成口罩難求，桃園市卻有民眾投訴，龜山警分局派出所所長利用特權，深夜直接到轄區口罩工廠搬運4大箱的口罩疑帶回私用，有基層同仁不滿所長的作為，憤而投訴媒體並痛批所長行徑相當囂張。

對此，桃園警方表示，該口罩工廠負責人體恤龜山警分局員警執行防疫辛勞，因而主動致贈庫存的口罩四箱；後因警政署已於近日撥發足夠防疫口罩足供員警使用，龜山分局因此退還該廠商所贈之口罩，並表達感謝該工廠對警察投入防疫工作辛勞之肯定。

▲基層同仁卻批所長收受口罩的行徑不當。（圖／民眾提供）

桃園市龜山警分局派出所胡姓所長於3月22日晚上駕駛巡邏車帶著同事前往區龜山區萬壽路一段一家口罩工廠，先叫基層上去公司找負責人，負責人則拿了2箱口罩給所長帶回。隔天同時間該胡姓所長又帶了一名同事過去，這次是胡姓所長親自上去又拿了2箱，當基層員警詢問所長時，所長則表示，因分局10天沒有發口罩，所以這些要「給同事用」。

有基層同仁不滿所長的作為，憤而向媒體投訴，民眾排隊口罩必須大排長龍，結果堂堂一個所長卻能輕而易舉的拿口罩，原來分局沒發口罩就能用這種方式取得，而且口罩放在自己的房間，痛批所長行徑不當，並向廉政署與桃園市政府警察局舉報。

對此，龜山警分局1日作出說明，該口罩工廠負責人因為有感於新冠肺炎病毒襲台體恤龜山警分局第一線員警執行防疫工作特別辛勞，尤其知悉龜山員警同仁執行防疫工作如此忙碌，因而主動致贈庫存的口罩四箱，以維執勤員警健康和安全。後因警政署已於近日撥發足夠防疫口罩足供員警使用，龜山分局因此退還該廠商所贈之口罩，並表達感謝該工廠對警察投入防疫工作辛勞之肯定，亦表示感謝之意。

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