　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東縣霧鹿警所長熱心助民　民眾特PO網感謝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 台東縣霧鹿警所長熱心助民，民眾特PO網感謝。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

▲▼ 台東縣霧鹿警所長熱心助民，民眾特PO網感謝。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）


記者楊鈞典／台東報導

「真的非常非常感動，謝謝洪所長」！張姓民眾於前上山協助山友順利下山至向陽後，於凌晨驅車欲返回屏東，卻在半路壓到落石導致爆胎，半夜兩點多又在山區，幸好利用手機微弱訊號向霧鹿派出所求援，所長洪昌耀隨即趕往協助，先將人接回所內休息，早上再請維修廠前往換胎，可以平安上路，也讓他相信「好心有好報」！

台東縣海端鄉南橫向陽山區的「嘉明湖」，位於海拔3,310公尺處，是全國第2高的淡水湖，因其清澈湛藍的湖水，故有「天使的眼淚」美稱，吸引了許多登山客上山，就是想一窺其全貌！於6日，來自屏東的張姓民眾前往向陽山區協助載送友人下山，於凌晨時分再開車返回屏東，但在行經霧鹿段時，因為四周黑暗，無法正確判斷前方地面路況，以至於誤入落石區域，車輪遭尖銳落石刺穿爆胎，因車速不快並未造成人員損傷。

張姓民眾駕著「掰咖」的車離開落石區域後，放眼望去漆黑一片，凌晨兩點多，又在海拔1千多公尺的山區內，驚恐度實在很高，還好手機有微弱訊號，遂向霧鹿派出所求援，令人驚喜的是，所長洪昌耀立即接了電話，還到現場協助將爆胎的車移置安全處，並將他安排至所內休息，一早所長夫人還煮了一鍋粥，還準備了幾樣小菜，另外洪所長協請維修廠前往換胎，就這樣吃飽養足精神，車胎也換好了，心中充滿了感動與感激，他原本想說，這麼好心從屏東來協助朋友，卻遇到爆胎這等衰事，一度懷疑「好心有好報」這句話，但就在所長夫妻熱忱的協助下，他立刻明白「這就是最好的好報了」，所以寫了這篇PO文，感謝洪所長夫妻！

關山警察分局長潘仕能表示，霧鹿派出所位於海拔1千多公尺的臺20線路旁，其功能與一般平地派出所無異，本於政府「行政一體」的概念，亦協助救難業管消防單位實施初步救援及現場回報等工作；此次所洪昌耀發揮人溺己溺的高度服務熱忱，更獲得民眾的高度肯定及由衷感謝。

▲▼ 台東縣霧鹿警所長熱心助民，民眾特PO網感謝。（圖／記者楊鈞典翻攝）

►對抗病毒看這裡

ET快訊
口罩實名制2.0上線「登記網址公布了」　明早開放預購！
蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰回應了：不是她主動！
東航機艙畫面曝光！包機乘客戴口罩、面罩還穿防護衣
26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到…留2歲兒　肇事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東縣霧鹿警所長熱心助民　民眾特PO網感謝

彰化防疫超前部署！　住宿式長照機構「訪客有限制」

西濱聯絡道路高架橋下閒置空間活化　嘉惠新竹南港里近千居民

南警全力取締酒後駕車不鬆懈　黃偉哲：酒駕零容忍防疫沒假期

防疫期間暫停酒測！？　玉里分局：杜絕酒駕全年無休勿存僥倖

防疫強化　新竹市推公有市場攤商實名制配售口罩

疫情緊繃！東管處加強景點防疫措施　提供商家租金優惠疏困

疫情影響民俗活動紛取消　斗南媽祖廟周邊攤商生意蕭條

白河警最高標準安全防疫　取締酒駕不打折

網傳居家檢疫女子「自搭巴士回家」　台南市政府：並非事實

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

萌汪拆家被逮「定格石化」5分鐘　心虛眼神狂震...網笑：以為是照片

台東縣霧鹿警所長熱心助民　民眾特PO網感謝

彰化防疫超前部署！　住宿式長照機構「訪客有限制」

西濱聯絡道路高架橋下閒置空間活化　嘉惠新竹南港里近千居民

南警全力取締酒後駕車不鬆懈　黃偉哲：酒駕零容忍防疫沒假期

防疫期間暫停酒測！？　玉里分局：杜絕酒駕全年無休勿存僥倖

防疫強化　新竹市推公有市場攤商實名制配售口罩

疫情緊繃！東管處加強景點防疫措施　提供商家租金優惠疏困

疫情影響民俗活動紛取消　斗南媽祖廟周邊攤商生意蕭條

白河警最高標準安全防疫　取締酒駕不打折

網傳居家檢疫女子「自搭巴士回家」　台南市政府：並非事實

路上玩滑板撞凹保時捷　VIXX RAVI暖回：你們是學生，不用賠

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬　每天含淚塗潤滑劑：好想死

酷寒戰士開箱XLL大熊親送暖　「兒童傻笑20秒片瘋傳」網聽到融化：太甜

美驅逐艦再進西沙群島！解放軍「全程監視、警告驅離」：威脅南海和平穩定

簡單3步驟打造春季「粉嫩桃花妝」　提升好人緣和戀愛力

疫情燒！酒宴、聚餐冷清　2月菸酒稅大減逾兩成

口罩實名制2.0將上線「登記網址公布了」3/18晚間8點截止

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網敲碗求正面照：想給她開罰單

元大金招募30位MA歷年最多　第一年百萬年薪不是夢

湳雅夜市地標消失！古味茶坊無預警歇業　在地人哭「兒時回憶啊」　

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

地方熱門新聞

新竹深夜詭異巨響　網：砰超大聲

彰化500公升免費酒精　供糖尿病身障長者索取

台東市公所辦健康講座及法紀宣導

高雄爆乳甜姐蔡宜芳高票落選

屏東女酒後失控亂砸欲自殘　女警陪伴解危

萬丹鄉農會農民排隊搶購肥料　又是疫情謠言害的

昔因刀槍入獄　陳嘉榮今甘神佛渡眾生

卡拉OK點歌衝突互毆　男頭破血流躲超商求救

疫情未退　桃園母親、父親節合併辦理

傳居家檢疫女子自搭巴士回台南並非事實

民眾關注口罩　醫護人員擔心「隔離衣、防護衣還有沒有？」

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

沒有身障停車識別證勿停放身障專用停車格

善心防疫愛心包　助長者抗疫情

更多熱門

相關新聞

男子網PO「獨家新聞」法院罰2萬

男子網PO「獨家新聞」法院罰2萬

1名邱姓男子在臉書PO出一則「獨家新聞」，指整批的疫區中國學生在中國警察的護送之下，趁著夜色，已經回到了成功大學校區，從此台南東區淪陷，最近旅遊，請不要來台南，疾管署發現報警查辦，邱男雖致歉刪文，但台南地院認為邱男散布謠言，依社維法裁罰鍰2萬元，可上訴。

阿嬤搭車迷途300公里遠佳冬　怎麼轉乘一頭霧水　

阿嬤搭車迷途300公里遠佳冬　怎麼轉乘一頭霧水　

電信公司語音指電話逾期未繳　警拆穿騙局

電信公司語音指電話逾期未繳　警拆穿騙局

墾丁路深夜聚眾鬥毆　 快打警開2槍逮8嫌

墾丁路深夜聚眾鬥毆　 快打警開2槍逮8嫌

屏東女酒後失控亂砸欲自殘　女警陪伴解危

屏東女酒後失控亂砸欲自殘　女警陪伴解危

關鍵字：

霧鹿所長PO網警察

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

冬衣別收！下波水氣連下2天時間曝　強冷空氣凍3天探10度

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面