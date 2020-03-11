▲▼ 台東縣霧鹿警所長熱心助民，民眾特PO網感謝。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）



記者楊鈞典／台東報導

「真的非常非常感動，謝謝洪所長」！張姓民眾於前上山協助山友順利下山至向陽後，於凌晨驅車欲返回屏東，卻在半路壓到落石導致爆胎，半夜兩點多又在山區，幸好利用手機微弱訊號向霧鹿派出所求援，所長洪昌耀隨即趕往協助，先將人接回所內休息，早上再請維修廠前往換胎，可以平安上路，也讓他相信「好心有好報」！

台東縣海端鄉南橫向陽山區的「嘉明湖」，位於海拔3,310公尺處，是全國第2高的淡水湖，因其清澈湛藍的湖水，故有「天使的眼淚」美稱，吸引了許多登山客上山，就是想一窺其全貌！於6日，來自屏東的張姓民眾前往向陽山區協助載送友人下山，於凌晨時分再開車返回屏東，但在行經霧鹿段時，因為四周黑暗，無法正確判斷前方地面路況，以至於誤入落石區域，車輪遭尖銳落石刺穿爆胎，因車速不快並未造成人員損傷。

張姓民眾駕著「掰咖」的車離開落石區域後，放眼望去漆黑一片，凌晨兩點多，又在海拔1千多公尺的山區內，驚恐度實在很高，還好手機有微弱訊號，遂向霧鹿派出所求援，令人驚喜的是，所長洪昌耀立即接了電話，還到現場協助將爆胎的車移置安全處，並將他安排至所內休息，一早所長夫人還煮了一鍋粥，還準備了幾樣小菜，另外洪所長協請維修廠前往換胎，就這樣吃飽養足精神，車胎也換好了，心中充滿了感動與感激，他原本想說，這麼好心從屏東來協助朋友，卻遇到爆胎這等衰事，一度懷疑「好心有好報」這句話，但就在所長夫妻熱忱的協助下，他立刻明白「這就是最好的好報了」，所以寫了這篇PO文，感謝洪所長夫妻！

關山警察分局長潘仕能表示，霧鹿派出所位於海拔1千多公尺的臺20線路旁，其功能與一般平地派出所無異，本於政府「行政一體」的概念，亦協助救難業管消防單位實施初步救援及現場回報等工作；此次所洪昌耀發揮人溺己溺的高度服務熱忱，更獲得民眾的高度肯定及由衷感謝。

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