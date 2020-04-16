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莎莎港澳銷售額大跌62%　急關9門市、放無薪假節流

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▲▼SaSa港澳營業額下滑超過六成。（圖／翻攝SaSa官網）

▲SaSa港澳營業額下滑超過六成。（圖／翻攝SaSa官網）

記者曾俊豪／綜合報導

莎莎國際公布2020年1月至3月未經審核銷售最新銷售數據，港澳地區方面，零售及批發營業額比去年同期下跌62%，同店銷售則下降59.6%。由於疫情仍未緩解，莎莎集團預期經營環境將持續嚴峻，除已關閉9間店鋪外，還將繼續縮減香港店鋪，並向未約滿的業主尋求短期租金減免機會。

根據莎莎最新銷售數據，陸客交易數急跌80.8%，雖然港澳本地客比同期上升4.1%，但整體交易仍下跌43.4%，港澳客及陸客的每宗交易平均金額則分別下跌19.9%及上升2.8%。

莎莎指出，由於澳門賭場停業兩星期、香港部分邊境鐵路站關閉，加上業務需求大減，部分店舖為降低運營成本，於1月底開始短期暫停營業或縮短營業時間，也是造成銷售下降的原因之一。此外，集團已大幅刪減各部門的非必要及非生產性開支，採取減薪及放無薪假等短期節流措施，進一步降低營運成本。

由於新冠肺炎疫情仍在全球擴散，莎莎集團預期經營環境將持續嚴峻，目前已關閉9間店鋪節省租金開支，未來將繼續縮減香港的店鋪，並向未約滿的業主尋求短期租金減免機會。截至2020年3月底，港澳仍有112間分店，較2019年底減少3間，較2019年同期則減少6間。

▲▼香港,新冠肺炎。（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情衝擊香港服務業。（圖／路透社）

集團主席兼行政總裁郭少明表示，由於現在銷售以港澳本地客為主，集團將繼續調整產品組合，迎合本地顧客對防疫用品及其他美妝產品的需求。

至於港澳以外的市場，中國本土、新加坡、馬來西亞和電子商務的零售及批發業務營業額也下跌27.0%，分析主要原因，與新型冠狀病毒擴散有關，中國本土及馬來西亞大部分零售店於2月初及3月中旬分別開始暫停營業，導致第四季的營業額分別下跌51%及16.9%。

國際貨幣基金（IMF）日前公布最新《世界經濟展望》報告，預估全球恐面臨近一個世紀以來最嚴重經濟衰退。其中，昔日「亞洲四小龍」的經濟成長率，依序為南韓-1.2％、新加坡-3.5％，台灣-4%，香港則以-4.8％墊底。

 
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