駱惠寧：香港不能成為國安的風險口「要盡快從法律下功夫！」

記者蔡紹堅／綜合報導

香港中聯辦主任駱惠寧15日在「全民國家安全教育日」的影片中表示，香港維護國家安全的制度不夠完善，不少港人的國安觀念相對薄弱，回歸近23年裡，國安始終是「突出短板」，會在關鍵時刻成為致命隱患，「要盡快在法律及執行下功夫，該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，決不能讓香港成為國安的風險口。」

大陸將4日15訂為「全民國家安全教育日」，香港也配合舉辦活動，中聯辦主任駱惠寧、香港特首林鄭月娥、大陸全國政協副主席董建華、梁振英等人都透過影片致詞。

駱惠寧表示，維護國家安全需要良好的制度環境，國家是香港抵御風浪、戰勝挑戰的最大底氣，維護國家安全就是維護香港的根本利益，但香港維護國家安全的制度始終不夠完善，不少人的國家安全觀念也相對薄弱，「在香港回歸祖國的近23年裡，國家安全始終是突出短板，這個短板在關鍵時刻會成為致命的隱患。」

▼反送中示威者投擲汽油彈。（圖／達志影像／美聯社）



駱惠寧指出，近幾年來，外部勢力對香港事務深度干預，更凸顯了加強維護國家安全制度建設的重要性，相信所有愛國家、愛香港的朋友都會形成這樣的共識，「要盡快在維護國家安全的法律制度和執行機制層面下功夫，該制定的制定，該修改的修改，該激活的激活，決不能讓香港成為國家安全的風險口。」

駱惠寧提到，維護國家安全需要良好的法治環境，法治是香港的一張亮麗名片，也是香港繁榮穩定的重要基石，但去年6月以來持續發生的「港獨」、「黑暴」等激進暴力犯罪行為，導致香港的法治核心價值遭受極大衝擊，更嚴重破壞香港安定繁榮，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線，嚴重危害國家安全。

▼港警向示威者發射催淚彈。（圖／達志影像／美聯社）



駱惠寧指出，即使在當前需全社會共同抗疫的時刻，還有人伺機縱火堵路，制造爆炸品，威脅市民人身安全，破壞社會公共秩序，違法得不到應有懲治，引來的會是更多的效仿，「侵蝕法治的『蟻穴』得不到清除，摧毀的將是國家安全的『大壩』，損害的將是全體香港市民的福祉，這個道理不難理解，對任何危及香港法治根本的行為，我們都應當零容忍。」

駱惠寧強調，維護國家安全需要良好的社會環境，法律是正義的最後一道防線，但把所有希望都放在最後一道防線，結果可能就守不住；即便守住了，個人和社會，也要付出沉重代價，「把防線前移，建之於端，防患於未然，社會才會安穩，市民才會安心，國家才有安全。每一位香港市民都應做文明的守護者、法治的維護者、進步的推動者。」

最後，駱惠寧還說，「偉大祖國始終是香港的堅強後盾，讓我們共同維護好國家的主權、安全和發展利益，維護好香港的長期穩定和繁榮，共同推動『一國兩制』行穩致遠！」

▼香港中聯辦主任駱惠寧。（圖／達志影像／美聯社）

