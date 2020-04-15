IMF估台灣經濟成長「負4％」　龔明鑫：不可能！





▲行政院藝文紓困2.0記者會，政委龔明鑫。（圖／行政院提供）

記者蔣婕妤／台北報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，國際貨幣基金（IMF）最新報告中，下修台灣今年經濟成長率至負4％。不過，行政院政務委員龔明鑫相當不認同，直呼「根本不可能」。

龔明鑫15日表示，IMF最新評估把台灣經濟成長率下修到負百分之四，今天包含主計處都有做回應，看了很多的不管學者專家評估，「沒有人覺得會造成這樣的結果」。

龔明鑫說，IMF這樣的評論理由不是很負責。第一季經濟成長率資料要出來了，主計處估計是1.8百分比，第一季出口還是增長，國內消費雖然有受到疫情影響，但沒有非常大的衝擊，第一季投資也持續。至於第二季投資比較難預估，不過以現在情形來看，第一季比較好的產業是IT跟半導體，第二季因為很多居家的工作的部分，需要筆電等，這些零組件是台灣製造，如果未來中國復工狀況好一點，這個部分IT產業或許還會繼續成長。

龔明鑫指出，比較受到衝擊的，油價第二季會比第一季好，至於內需衝擊，因為台灣沒有封城，既定消費也持續，「即便第二季狀況不好，就算是零成長，在這樣的條件之下，全年要到IMF評估的負百分之四，下半年難道要到負百分之八或九嗎？可能嗎？根本是不可能的事情，把它當參考舊好，亞洲開發銀行的評估也遠比IMF值得參考。」