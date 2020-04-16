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鞏固國家安全教育　梁振英：不管年紀多小都要上法庭

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▲▼香港前特首梁振英。（圖／CFP）

▲中共全國政協副主席、香港前特首梁振英。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

香港15日舉行「全民國家安全教育日」，中共全國政協副主席、前香港特首梁振英表示，香港是中國最開放、最自由、最國際化而同時是高度自治的城市，作為中國的軟肋來說，是不二之選。他呼籲各界重視年輕一代的問題，「不管年紀多小，如果他們違反法律，必須決定如何在法庭上處置他們。」

中共人大常委會2015年將每年4月15日定為「全民國家安全教育日」，在香港政策研究所舉辦的線上「全民國家安全教育日研討會」，特首林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧、全國政協副主席梁振英等人均有發言，包含央視、中新社等央媒也就此議題專訪上述官員。

《中新社》報導，梁振英在接受央視專訪時提到，經常有人說，香港人國家觀念薄弱，這句說話有兩層意思，一是關於個人和國家關係的觀念，二是對國際關係的觀念。兩者之間，他認為，香港人對國際關係的觀念尤其薄弱。
 
梁振英舉例，沒有人理會美國及其他西方國家和香港反對派的關係在回歸後發生變化，也沒有人理會這些變化造成的國安問題，「回歸前，英國和美國都不會重視香港的反對派；回歸後香港的反對派在英美登堂入室，只有一個原因，就是香港的反對派已經變成英美對華較勁的一隻棋子。」

▲▼香港,反送中,逃犯條例,港警,黑警,。（圖／記者曾俊豪攝）

▲香港街頭反送中塗鴉。（圖／記者曾俊豪攝）
 
他指出，在現今中美關係的大背景下，香港社會對這種現象無動於衷「很值得深思」，希望國家安全教育在香港能夠將有針對性、有爭議性的工作做到深入民間、深入民心。

梁振英在接受央視專訪時則提到，應該重視年輕一代的問題，「不管年紀多小，如果他們違反法律，必須決定如何在法庭上處置他們。同樣的，我們也要重視教師問題，那些中學老師在學校告訴年輕學子，他們應如何以暴力的方式對抗、推翻政府政策。」

至於香港近一年來的政治紛爭，香港特首林鄭月娥表示，特區政府在處裡上一直堅持三個原則，一是堅守「一國兩制」方針和維護《基本法》；二是要尊重和維護法治；三是保護香港的制度優勢。她強調，執法部門和檢控機關會繼續嚴正執法，維持社會秩序和安寧，讓香港恢復為一個安全城市。

▲觀塘湧千人上街快閃反送中　計程車駕駛搖窗與人擊掌。（圖／記者游宗樺攝）

▲反送中衝擊香港政治與經濟。（圖／記者游宗樺攝）

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