不受疫情影響照常舉行！「夜訪小野柳」超值旅程開放線上預約了

▲▼「夜訪小野柳」不受疫情影響如期舉行，但採網路實名制報名並限制每日參加總人數。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

觀光局東部海岸國家風景區管理處今年將「夜訪小野柳」遊程轉型為環境教育課程，並開始收費，不受疫情影響如期舉行，但採網路實名制報名並限制每日參加總人數，即日起開放預約！

東管處近年積極將小野柳營造成友善、通用、教育的場域，並於2016年底以「小野柳自然教室」為名，取得環境教育場域認證，今年更邁進一大步，除了由專業團隊「荒野保護協會」進駐協助營運外，更落實使用者付費，所有課程及活動將開始收費，每人新台幣100元， 6歲以下免費，且參加者可免收入園停車清潔費，另可獲公務人員學習時數及環境教育時數。

「夜訪小野柳」是每年5~10月台東夜間極為熱門且免收費活動，以夜間寄居蟹生態探索為主軸，搭配海濱動植物及觀星賞月，受到許多遊客的青睞，去年一整年遊客人數約1萬4,000人次，考量小野柳之環境負荷量，今年特將「夜訪小野柳」轉型為環境教育課程方案，結合生態與旅遊，寓教育於環境保護之中，以超值的活動內容規劃，希望成為疫情延燒下，最安心且最具意義的遊程。

因應新冠肺炎疫情，今年「夜訪小野柳」活動，全部採線上預約制、實名制，每天限制參加總人數150人，每10人分派一位解說老師，且須量體溫、全程戴口罩並先填寫防疫自主聲明調查表，希望前來的遊客能有安全及友善的旅遊體驗。

「夜訪小野柳」報名訊息如下：

網路報名表 https://reurl.cc/1xZlqVh

1.辦理日期:5～10月夜間，當日預約總人數超過5人以上即辦理（可以併團）。

2.環境教育活動費每人100元（不分成人或兒童），6歲以下免費，現場繳納，免收入園停車清潔費。

3.每日限量150人，每10人由1位解說老師帶隊。

4.現場須量體溫、戴口罩及採實名登記，並請先配合填寫旅遊接觸史調查表。

5.採線上表單，開放前30天預約報名，最晚報名時間為預計參加日前1日下午5時前。

6.現場報到時間：19：00-19：30，活動時間約1小時。

7.現場報到地點：小野柳環教小屋（台灣好行站牌後方）。

8.若遇天雨則取消，參加遊客可注意「夜訪小野柳」FB粉絲團公告。

9.請自備手電筒，著長褲、包鞋，並聽從解說老師指引。

10.即時相關訊息請上「夜訪小野柳」FB粉絲專頁，活動介紹網頁https://www.eastcoast-nsa.gov.tw/nightvisit/ ，連絡電話：小野柳自然教室089-281238。

此外，東管處為了讓東海岸的寄居蟹有更好的生活環境，長期辦理<<給寄居蟹一個家募殼活動>>，歡迎全國的朋友們，若有到海產店用餐，搜集空的鳳螺等貝殼簡單清洗後，寄到台東市松江路一段500號，觀光局東管處台東管理站(小野柳自然教室)收，讓您的愛心持續發揚，大家一起「給寄居蟹一個家」。

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