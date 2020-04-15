賞螢也防疫！花蓮鯉魚潭賞螢採上網實名制報名　梯次名額有限

▲鯉魚潭是花蓮重要賞螢地點，賞螢季節在環潭步道上隨處可見螢光點點。（圖／縱管處提供）

記者王兆麟／花蓮報導

受武漢肺炎疫情影響，花蓮「鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動延至4月17日至5月2日舉行，取消現場報名，全面採網路報名及實名制措施，且每梯次遊客上限為150名。想參與賞螢活動的遊客於活動期間請配合疫情措施上網報名。

壽豐鄉鯉魚潭是花蓮重要賞螢地點，每年4、5月的賞螢季節，在環潭步道上隨處可見螢光點點，種類以黑翅螢為主。今年賞螢活動受到新冠肺炎疫情影響，賞螢活動向後推延，縱管處為安全起見，人流也定出上限。

郭振陵處長表示為配合中央流行疫情指揮中心管控景區人流之規定，今年度的賞螢活動將於鯉魚潭環潭步道入口二側設置管制點，己報名完成的遊客請於潭南「延壽亭報到，並配合志工量測額溫、手部酒精消毒及戴口罩等防疫措施」。

郭振陵也特別強調為提供遊客安全賞螢環境，疫情期間請民眾能夠體諒配合，其餘日期（星期一至四及星期日）沒有管制賞螢人數總量時，也歡迎遊客自行前往觀賞。

本次賞螢志工導覽全程免費，同時結合台灣好行縱谷花蓮線自4月17日起每周五、周六去程18:00 回程 20:00的火金姑專車「賞螢套票」(花蓮火車站發車，票價120元)，民眾購買賞螢套票後除了可搭乘接駁專車外，也可持活動票券至賞螢活動現場兌換伴手禮一份，伴手禮除了有實用性的縱谷特色餐墊、縱谷伸縮杯、小方巾外，同時納入花蓮在地伴手禮「玉里羊羹」及「雷古多唱片餅乾」(伴手禮兌換以現場為主)。

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