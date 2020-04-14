還有千片「售完為止」！她排隊買口罩卻撲空好氣　藥局：我們都不用吃飯？

▲民眾買不到口罩，當場和藥局人員起口角。（翻攝自／《爆料公社》）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

口罩實名制不斷升級，卻也讓藥局人員忙翻天，有民眾在口罩查詢庫存APP發現，高雄市一家藥局有1000多片的庫存量，因此登門排隊購買，沒想到已經過了店家販售口罩時間，且店家堅持不販售讓民眾氣得大罵：「不是寫售完為止？」不過藥局人員也喊冤，認為藥局多一層服務，卻讓自己沒時間吃飯了。高雄市衛生局介入了解後，認為應是公告內容讓民眾產生誤解，但也希望民眾不要太過苛責，在防疫非常時期，體諒藥局人員的辛苦。

高雄市一家藥局因口罩庫存量還有1000多片，因此有不少民眾在13日下午到店外排隊買口罩，但不巧的是，已經過了店家販售口罩時間，有民眾不滿店外明明寫著「售完為止」，且店家庫存量多，為什麼不賣？因此和藥局人員起了口角，事情發生當下也被民眾拍了下來。

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影片中可以看到，民眾詢問藥局人員：「你口罩不是還有量嗎？」藥局人員無奈解釋：「你怎麼不了解我的意思啊？我們每天販售時間是3點到5點，他們不應該再排隊。」民眾又質疑：「你電腦現在還有庫存量喔！」但這番話卻激起藥局人員怒火，當場痛罵：「你意思是我們不要活了，一直賣口罩是不是？」而現場排隊民眾則是議論紛紛：「你們不是寫售完為止？」還有人氣得向衛生局投訴。

▲高雄市衛生局藥政科長朱孝芳。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市衛生局藥政科長朱孝芳表示，健保藥局每天至少有2小時提供販售口罩服務，有些藥局人力充足的話，服務時數可能更多，但受限於人力，這間藥局販售口罩時間只有2小時，但是店門外寫了「售完為止」可能就造成民眾誤解。

朱孝芳也為這間藥局緩頰，認為藥局並非僅有販售口罩業務，即便當日沒有賣完的口罩，也可以隔日再賣，也因此才可能出現庫存量多的情形。為了避免產生不必要的誤會，衛生局也介入輔導，要求藥局公告事項必須明確，另外也可發放號碼牌再過卡領口罩。

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