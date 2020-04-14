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親子

粉紅口罩反映美學教育的落後　引導孩子靠4點

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「妳媽媽都穿好醜的黑色！」一打開衣櫥、10件裡面有7、8件黑色洋裝的我，聽到女兒DAHLIA回來轉述，說學校有人講黑色最醜，男生要穿藍色，女孩子拿紅色、粉紅色…這實在是無法讓人苟同，什麼年代了，竟然還要替顏色劃上刻板印象？

日前，在疫情說明會上，一名記者向部長陳時中提出，有男童因為戴粉紅色口罩上學，而遭到同儕嘲笑，對此，許多名人、媒體紛紛戴上粉色口罩聲援，反駁粉紅色很好看，現在全世界缺口罩，有口罩就很好了，不要挑顏色！但我認為這個問題並不單純，替顏色分性別這件事，完全顯示出我們的國民教育方向錯誤，並且對色彩還有很大的進步空間！

我非常喜歡粉紅色，我有個粉紅色的家，冰箱粉紅色，電鍋粉紅色，風扇粉紅色，桌機粉紅色，櫃子粉紅色，電話粉紅色，我對粉紅的執著異於常人，盡量買全粉紅的東西，如果硬要搭一個色彩進去，那會是襯托的白色，但我這個粉紅狂，卻從不說「女生就是喜歡粉紅色！」或「男生要買藍色，女生要選粉紅」這種鬼話。

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

我「喜歡」粉紅色，只因為我喜歡 「粉紅色」，跟是什麼生理性別毫無關連！

正因為這樣，DAHLIA也種下「顏色沒有分男女」這概念，雖然她在學校仍會聽到不同的聲音，但她會試圖辯駁，跟其他人解釋：「每個顏色都好看，自己可以選自己喜歡的。」直到講不贏，再氣嘟嘟回家跟媽媽抱怨對方不聽勸，我覺得這樣很好，至少那些孩子知道，世界不是只有一種聲音，黑色可以很美，藍色可以很女孩。

除了積極引導性別平等教育以外，針對學齡前的兒童，家長可以參考這幾種方式，去引導我們的孩子認識色彩與美學概念：

1、多看多觀察～

我帶DAHLIA出去，不管是國內、國外，我都會很積極地與她分享當地的名勝古蹟或代表事物，分享的範圍越多元，孩子的視野就更廣，拿宗教來說，台灣的廟宇與日本的佛寺長得很像，但您就是能遠遠從配色、雕塑細節辨識出「這很有東洋味」。

到了時尚大牌聚集的銀座，除非是春夏，否則很難看到桃紅、粉紅這種較有青春氣息的顏色，但在世人眼中，這些精品不但讓人夢寐以求，更能顯示出自己的品味與身價，我們可以藉由這些探討，讓孩子知道物質的價值在於它本身，而不是因為它使用了什麼顏色。

2、試著讓孩子自己選擇搭配吧！

孩子對世界的刻板印象正來自於父母，幼兒時期，家長的參與會影響他們的認知，所以多給孩子一些選擇的自由，讓他們自己搭配衣服、選擇要買什麼顏色的用品，孩子會在這些思考中成長：「我適合什麼樣子？」、「我雖然平常喜歡這個顏色，但另一個顏色更適合這個物品。」

3、給予適合的學習模範～

除了父母以外，小孩還需要好多種偶像，像愛探險的Dora吧，她是一個短頭髮的女孩，但無損她的可愛，冰雪奇緣Elsa給全世界女孩最棒的禮物，就是她矯正了藍色的性別觀，並且不需要男性形象來扶持，她自己就是最強悍的女王。

4、尊重別人的喜歡！

讓孩子知道偏好某個顏色是自己的「主觀」，每個人都有選擇顏色的權利，不能因為自己喜歡，就強迫別人也要跟著喜歡。

最後，我一直認為男孩子穿粉紅色，會讓光線折射到臉上，臉部就有自然打光的效果，看起來特別有精神，所以不要用顏色來定義性別，顏色是沒有性別的！我只能說～傻傻的！粉紅才是最襯男性膚色的顏色呀。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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