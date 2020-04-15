惡魔保母「不爽哭鬧」狠摔！　9月女嬰粉碎性骨折「血液流光剩1/3」

▲受害女嬰相當可愛乖巧。（圖／翻攝自今日頭條）

記者劉亭／綜合報導

廈門一名惡魔保母疑狠摔9個月大嬰兒，媽媽發現時「雙耳流血、四肢僵硬」，驗屍報告顯示，女嬰頭部粉碎性骨折，全身有18處傷，甚至送醫前身體的血液只剩三分之一。廈門市人民檢察院近日對吳姓保母以故意殺人罪公訴。

綜合陸媒報導，洪小姐表示，女兒是2018年9月份出生的，因為是大齡孕婦，所以對女兒更是疼愛，孩子出生後請了月子嫂3個月，之後透過福建好邦伲家政O2O平台，在5月找到了31歲的高級育嬰師吳某明，雙方講定一個月6000元人民幣（約2.6萬元新台幣），協助帶小孩和簡單家務事。

吳姓保母一開始相當積極，對老人很有一套，洪小姐的婆婆和父母都相當喜歡她，但之後惰性漸漸顯現「嘴上說得多，實際做得少」，女兒更是越來越抗拒保母。在出事前幾天，洪小姐發現女兒耳朵後有瘀青，且食量暴減，但保母的態度都相當坦然，甚至約定好離開時間，因此沒有多想。

沒想到洪小姐2019年6月19日結束工作回家後，發現女兒躺在床上，雙耳流血，四肢僵硬，緊急送醫搶救。而家中保母卻始終堅持，沒有任何摔到女嬰，甚至發狠咒自白，更聲稱自己爺爺過世要離開奔喪。但最後洪小姐家人堅持不可以離開，並報警處理。

▲保母示意圖。（圖／CFP）

經法醫鑑定，被害人頭部受鈍性外力作用或與鈍性物體相互作用致重度顱腦損傷死亡。司法報告上指出，這種程度的傷不可能只摔了一次。起訴書顯示，吳某在照顧被害人時，因其哭鬧不止，心生煩躁，遂把被害人抱至衛生間，實施了將被害人高舉並用力摔砸至衛生間地板等行為，致使被害人顱骨骨折，顱內出血。

在調查過程中，警方發現吳某明的高級育嬰師證照是假的，她也坦承因為學費、房貸壓力，想多賺錢，因此花500元人民幣（約2150元新台幣）購買。且吳某明的爺爺早在8年前就去世，奔喪一說也是虛構。

孩子走後，洪女士的精神一度崩潰，她離開了原來居住的房子，甚至不敢靠近她曾經居住的區域，因為鎮裡的大街小巷都有她帶著孩子遊玩的回憶，只希望法律可以討回公道。近日，廈門市人民檢察院已經以故意殺人罪對吳某明提起公訴，之後該案將在廈門市中級人民法院開庭審理。