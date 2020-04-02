心臟驟停！8個月嬰送ICU「一驗是陽性」　急診醫驚：她都沒咳嗽…

▲日本一名女嬰沒有咳嗽、心臟驟停，隨後被診斷出新冠病毒呈陽性。（示意圖／視覺中國）

記者李佳蓉／綜合報導

新冠肺炎已席捲全球190國家、地區及領地，超過72萬人確診，奸巧的新冠病毒讓國內外專家傷透腦筋。林口長庚急診科醫師吳昌騰分享日本一名8個月女嬰因心臟驟停送醫，在此之前沒有咳嗽症狀，未料轉入加護病房後被檢驗出新冠肺炎陽性。但可怕的是，急救當下44位醫護人員全在沒有特殊防護裝備下受到波及，被迫隔離14天。

吳昌騰醫師在粉專《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》直言「最大的挑戰是未知！」並指出今（2）日香港一名40天大的嬰兒確診新冠肺炎，該名嬰兒在上月20日滿月聚會時，被先前確診為新冠肺炎的患者、父母的友人接觸及用手抱過，不幸遭受感染。

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此外，吳昌騰再分享另一起日本山梨縣特殊確診案例，一名8個月大女嬰，於上月31日因心臟驟停（OHCA）被送往急診，但在她出現心肺停止前，並無咳嗽症狀。小女孩經過醫療團隊CPR後轉入加護病房，卻在檢驗後證實新冠病毒呈陽性，目前雖已恢復自發性呼吸心跳，但依然昏迷並失去知覺，仍在接受治療中。

▲44醫護人員沒料到女嬰是新冠肺炎確診，所有人都被迫隔離。（示意圖／路透）

吳昌騰接著說，隨後醫院也替小女嬰的父母進行PCR測試（聚合酶鏈式反應），結果新冠病毒為陰性，因此不清楚女嬰從何感染。醫院雖不能肯定女嬰的心肺停止與染疫有直接關聯，但能確認是「小女孩是新冠病毒感染者」！

讓吳昌騰訝異的是，該女嬰在急救當下，急診室中44位醫護人員，誰也沒料到她居然是新冠肺炎確診病例。所有人都在沒有特殊完整防護裝備下，替女嬰施行呼吸道插管和急救。

「這就是說……這次參與急救和接觸過小女孩的醫療團隊，極有可能直接暴露於濃厚氣溶膠感染的風險中。」吳昌騰表示。他說，尤其是負責插管的兒科醫師，危險性也最高，因此所有參與該次搶救的44位醫護人員全須被迫隔離14天。

吳昌騰憂心地說，該案例可能是活生生的教材，「兒童新冠肺炎＋CPR＋插管，在無完整防護裝備下執行！第一線的醫療團隊們，真的要小心！最大的挑戰是未知，真的！」