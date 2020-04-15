女大生詭異失蹤「16天後慘遭碎屍」　生前最後訊息留玄機…釣出驚駭誘殺案！

▲24歲女大生慘遭誘殺。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

日前，福建省廈門市驚傳一起駭人聽聞的誘殺案。一位24歲的女大生失聯後遇害，死後更慘遭碎屍。她家人悲痛透露，3月10日開始給女孩打電話，可是一直沒有被接聽，後來終於通過訊息聯繫上了，但隨後發現了一個詭異細節，驚覺不對才立即報案。不幸的是，家人幾天後依舊只等來女孩的死訊。

據《澎湃新聞》報導，死亡女大生才剛剛畢業，正是花一樣的年紀，卻慘遭橫禍……。日前，一份尋人啟事顯示，陳姓女大生今年24歲，身高153公分左右，是漳州市漳浦縣湖西佘族鄉後溪人，3月10日在廈門與家人失聯。

陳女的姑姑4月8日透露，3月10日，家屬曾給女孩打電話，當時就從電話中感受到了異常，最後一條訊息更是蹊蹺。她回憶，「當時孩子是用訊息回覆的，明顯感覺說話語氣和用詞都跟以前不一樣，我們懷疑不是她本人。」更令她不解的是，侄女的手機在當天晚上就關了機，「徹底失去了聯繫。」

姑姑說，侄女失蹤後，家人就開始尋找，當時懷疑可能被傳銷騙了。此前，陳女曾給家人發過的定位顯示，她可能去過泉州惠安市，在「惠安縣螺城鎮惠興街」。隨後，家屬便緊急向廈門、泉州警方報案。

「她是一個很乖的女孩子，所以能從訊息上看出異常，肯定不是她自己發的，」姑姑確定表示，侄女去年從廣西師範大學灕江學院畢業，後來在廈門一個培訓班上班。

▲女孩留下的定位。（圖／翻攝自微博）

姑姑進一步補充道，訊息內容主要說，孩子突然不想繼續考試了，「她本來之前一直要考教師的，事發前已經辦理了離職手續，房租還有1個月到期，她就一個人在那邊讀書。」

日前，陳女的家人在廈門的租房裡發現，她離開的時候只帶走身分證和手機，電腦、戶口名簿等重要物品及生活物品，都未帶走。

據悉，陳女小時候父親去世，母親在她10歲時改嫁，她從小跟爺爺奶奶一起生活，後來在廈門一個人生活，沒有交男朋友，「過年的時候，我們還問過她，她說不要，現在還沒工作，不想談之類的，她非常乖巧的。」

3月26日，不幸的消息傳來。家屬接到了廈門市公安局刑警支隊的通知，「說孩子不在了，抓到了嫌疑人，但是沒有明確說作案過程怎樣，」姑姑回憶道，「只是說兇手（犯罪嫌疑人）騙她的錢。」

姑姑透露，她還從警方處獲知姪女的屍體不在廈門，在龍巖市，不過家屬迄今未見到遺體，「當時讓我們簽死亡證明書，我們說屍體沒見到怎麼能簽，就沒簽。」

姑姑回憶，當時警方提供的文書裡，寫明了被「碎屍」。不過具體案情，警方並未向家屬透露。她悲痛表示，「當時看到文書時心裡非常難受，接受不了。」

據廈門警方通報，3月11日，接家人報警稱，陳女失聯，曾經暫住廈門；接警後，廈門警方成立專案組全力偵查，並於3月20日將犯罪嫌疑人鐘某鳴（男，27歲，福建武平人）抓捕歸案。

現查明，犯罪嫌疑人鐘男將陳女誘騙至其廈門一租屋，使用女孩手機申請網路貸款後投注賭博網站，企圖償還其所欠賭債，後害怕事情敗露，將對方殺害。目前，犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

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