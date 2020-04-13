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桃園男檢疫4度亂跑！被罰百萬暴走「就是不繳」　悲慘下場出爐

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▲桃園市衛生局12日針對一名居家檢疫隔離者卻四度趴趴走重罰百萬元，圖為警方到居家檢疫者查訪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市衛生局3月12日針對一名居家檢疫隔離者卻四度趴趴走重罰百萬元。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者柯振中／綜合報導

桃園29歲的李姓台商先前從廈門返台，拒絕配合政府政策，4度外出趴趴走，被衛生局開罰百萬，限期4月12日前繳清。不過，直到繳費期限，李男仍未繳納罰鍰，市府衛生局13日將移送執行署，對李男強制執行。

衛生局表示，李姓男子2月29日從廈門返台，當時廈門屬於疫區，回來必須配合政策，居家檢疫14天，但李男無視規定，3月2日、3月3日、3月5日及3月10日四度外出，趴趴走逛街、購買食物，被稽查人員抓包。

經過查證屬實，衛生局開出百萬罰單，3月12日將李男強制送往檢疫所。李男得知吃下百萬罰鍰，感到相當崩潰，3月13日在檢疫所大失控，不斷大鬧，還吞下不少安眠藥，嚇得媽媽趕緊向警消求助，趕快把兒子送到醫院治療。

▲▼0410中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲指揮中心先前曾提到男子訴願的事件。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

李男送醫後，脫序行為不斷，不但與醫護人員起衝突，還說自己沒有生病，對著眾人噴口水，以證明「自己很健康」，最後被強制送往療養院，強制戒護就醫。事後，李男3月26日向衛福部提出訴願，由於自己獨居，必須出門購買食物，逼不得已之下才出門，希望能撤銷罰單，同時向被相關人員道歉，為先前脫序的行為致歉。

不過，由於李男的罰單繳納期限為4月12日，直到期限也沒有繳納，因此桃園市府衛生局13日移送行政執行署，交由執行署強制執行。

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