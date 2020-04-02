疫情衝擊「家長餐廳倒了」：要去做粗活養家　保母「一句話」網秒淚

▲不少商家因為疫情衝擊倒閉歇業。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎衝擊全球，不少行業首當其衝、受到極大影響。一名托育人員就稱，有孩童家長透露家裡的餐廳因此倒閉，讓她十分不忍，決定主動減少托育費用，盼多少能幫助對方度過這段艱困的時期。消息一出，令網友們都相當感動。

一名從事托育行業的女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示一名小朋友家長日前告訴她，因為疫情衝擊，家中經營的餐廳不幸倒閉，對此只能先去做些粗活維持生計。

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原PO當下聽完很有點難過，為了互相幫助、共體時艱，決定主動少收2000元的托育月費，從原先的16000元變成14000元，並且暫定實施到9月為止，「試著換位思考，社會上就會少些紛擾吧！」

▲保母自願降低月費，幫助家長度過難關 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也補充，16000元的月費中包含每天的餐點和2至3種水果，以及教學費用和校外教學花費等，他們並不是在托嬰機構或是幼兒園工作，而是私人保母，「不要說月費16000很貴，只有懂的我們的價值的人才會覺得物超所值。」

貼文上線後，網友們認為無關費用多寡，保母的心意才是重點，「還到府接孩子！真的佛心」、「這次疫情真的影響很多產業」、「這疫情大家都不好過」、「不管月費多少，願意降價都是件體貼的事啦」、「很多人失業，正在吃老本」。

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