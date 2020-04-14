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申請交通事故資料不用出門！中市警推自然人憑證線上操作

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▲▼ 。（圖／台中市警局提供）

▲發生交通事故的7日後，可使用自然人憑證至「台中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統，申請交通事故資料 。（圖／台中市警局提供）

記者白珈陽／台中報導

防疫期間，台中市市政府警察局為更便民，導入自然人憑證的認證機制，若民眾發生交通事故，可至「台中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統，線上完成事故資料申請及取件，減少與他人接觸的機會，降低感染風險，省時、省力，安全又便利。

台中市警局表示，為因應新冠肺炎，如在台中市發生交通事故的7日後，可使用自然人憑證至「台中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統（http://aps.police.taichung.gov.tw/TJMWebApp/web000）申請交通事故資料（如現場圖、照片、分析研判表等）後自行下載相關資料，或以手機掃描當事人登記聯單左方QR-code快速連結申請。

經台中市警局統計，民眾線上申領交通事故資料，2018年間共申請14萬5546件，2019年15萬8200件，相較2018年增加了18.7%，而2020年來到17萬6896件，比去年增加11.82%，顯見民眾對於線上申請的便利性及接受度頗高。

交通警察大隊大隊長林沐弘呼籲，民眾可多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請的事故資料，真正享受「多用網路」、「少用馬路」的便捷性與安全性，網路線上申辦好處多，提供民眾「免排隊」、「免等候」、「零距離」、「零時差」與「無感染風險」的便利服務，並配合政府達到電子化行政作業，簡化民眾向政府洽公流程，提升為民服務效率，更保護民眾生命財產安全。

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