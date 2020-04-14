台中女酒駕撞斷電桿！「4人卡擠前座」意識模糊送醫　

▲王女酒後自撞路旁電桿，導致電桿底部斷裂。（圖／翻攝臉書大里人聊天室）

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區14日清晨發生一起酒駕自撞車禍，王姓女子駕駛休旅車載著友人行經仁化路及至善路口時，疑過彎不慎，車輛失控撞上路旁電桿，撞擊力道強烈，導致電桿底部斷裂與地面呈「ㄑ」字型、車頭嚴重毀損。警方獲報到場時發現4人都卡擠在車輛前座、意識模糊，經消防人員破壞車門將4人救出送醫，幸無生命之虞。王女及友人經測均酒精濃度超標，除王女將依違反公共危險罪送辦，其餘人也依酒駕連坐法告發。

警方調查，王姓女子（40多歲）14日清晨12時許，駕駛自小客載著友人1男2女行經台中市大里區仁化路與至善路口時，疑精神不濟，車輛失控撞上路旁電桿，造成電桿底部斷裂、自小客車頭嚴重凹陷毀損；警到場時發現，疑受到衝擊力影響，4人都卡擠在車頭，經消防隊將車門破壞，才將4人脫困。

▲▼撞擊力道猛烈，造成車頭嚴重毀損、電桿底部斷裂。（圖／警方提供）

王女與友人脫困後，分別被送往亞洲大學附設醫院、大里仁愛醫院及中山醫學大學附設醫院搶救，幸均無生命危險。在搶救過程中，警消於車內聞到濃厚酒味，經測王女等4人酒精濃度都超標，警方除將釐清車禍原因及過程外，王女也將依違反公共危險罪移送法辦，另同車的3名友人則依違反道交條例的酒駕連坐法告發。

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