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日諾貝爾醫學獎得主大讚「台式IT防疫」：日本應向台灣學習

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▲▼ 2018年諾貝爾醫學獎得主，美國學者德州大學教授艾利森（James Allison）與日本京都大學特別教授本庶佑（Tasuku Honjo）。（圖／路透）

▲本庶佑認為日本的T戰略太過落後，並沒有將科技應用在防疫上。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

諾貝爾獎得主本庶佑日前接受日媒專訪，談日本今後應如何防疫時說，日本的資訊科技（IT）落後，台灣利用IT進行線上教學、運用身分證號碼了解個人醫療資訊的作法很值得參考。

現年78歲的本庶佑是分子生物學者，2018年10月獲得諾貝爾醫學獎。在2019冠狀病毒疾病防疫對策上，他提議應該進行普篩。

本庶佑6日接受日本經濟新聞的專訪時指出，現在是緊急狀態、非常狀態，是最大的國難。很多人喪失生命，全球經濟受到重大打擊，重要的是如何讓傷害降至最小，因為現在防疫彷彿陷入泥沼似的，應集結智慧思考如何脫困。

他認為，現在防疫競爭是在競爭哪一國能最快脫困，因此要控制疫情，避免確診者暴增及醫療體系崩潰，這是非常重要的。

本庶坦言，這次疫情很清楚的顯露出日本IT戰略的落後，IT戰略有多麼的沒被運用在社會上，而台灣的作法就很值得參考。

他說，台灣運用身分證號碼卡知道個人的醫療資訊，在教育上，藉由線上教學，師生一對一的增強情感，不需讓學生在一間40人的教室中難以防疫，這些事值得日本多多去做。

本庶分析，目前人們會感到恐慌是因為感染病毒後死亡，要減少死亡的話，就需要有治療的藥物，這方面可多善加利用中國所做的研究報告，被推薦的藥物也多多利用，政府應擬定適用保險或相關的措施。

被問到人類為何無法逃離傳染病的威脅時，本庶指出，相較於20年前醫學雖大有進步，但新的病毒一出現，還是需要新方法因應，尤其生命科學因有很多未知存在，所以是一門未成熟的學問，只要一個變種的病毒出現，世界就像要被掀翻似的，這就是現實。

本庶說：「傳染病與癌症完全不同，傳染病是因病毒傳播使得患者增多，但癌症的發病率幾乎沒什麼不同，治癒率也幾乎相同，有安定的醫學見解累積著。」

他認為，傳染病的研究應該與免疫學結合，僅關注病毒是不具意義的，有必要探索與病毒奮戰的人們會產生什麼樣的反應。

被問到「疫情後的世界將變得如何」的問題，本庶表示，不會因為新型冠狀病毒大流行，人的活動就永遠停止，全球化的趨勢也不會逆流。

他認為，中國的動向值得關注，這次是疫病發自於中國，中國是最早經濟復甦的。無法預料今後中國的力量將變得更強或是將被世界冷落，但是中國的地位、各國看中國的目光應該會受到影響，國際秩序有可能產生變化。

本庶認為，防疫如同一種戰爭，在緊急的情況下，必須能控制社會體系。專家平時提出建言，政府應落實執行，但日本並沒那麼做。像是美國的疾病管制中心（CDC）那樣的機構經常監測疫情，做好研究與行政之間的連結，日本沒有醫學上的自衛隊，這樣的架構是不對的。

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