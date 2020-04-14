近七年單季最大跌幅　富而德：首季全球併購總值減35.3%

▲新冠肺炎疫情衝擊全球股市與各國經濟。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

英國富而德律師事務所（Freshfields BruckhausDeringer）14日發布2020年第一季《併購市場觀點透析》，報告指出，今年全球第一季併購交易總值比前三個月下跌35.3%，創下七年來單季最大跌幅，由於全球化趨勢讓各國經濟聯繫更緊密，疫情對經濟的衝擊將比SARS期間還嚴重。

《中新社》報導，此報告是以線上媒體溝通會的形式發布，文中指出，全球股市出現自1929年美國大蕭條以來未曾有過的劇烈波動，上市公司併購交易總值下跌39%，僅4980億美元。

報告引用怡安集團（Aon）3月9日以300億美元收購韋萊韜悅（Willis Towers Watson）以及Tesco樂購以100億美元出售東南亞門店兩大交易為例，儘管顯示市場曾有短暫回暖，這兩項交易並非真正宣告市場復甦。

由於新冠肺炎疫情仍為緩解，報告認為，長遠來看，將對併購交易產生深遠影響。2003年SARS疫情得到控制後，短短幾個月內併購活動便迅速超過危機前的水平，然而，此次疫情導致交易下探幅度更大，不僅因疫情對更多國家的實體經濟造成直接衝擊，近年來全球化趨勢，也使得各國經濟聯繫更緊密。

報告指出，疫情干擾持續的時間越長，越有可能面臨類似全球金融危機的系統性錯位。不過，由於中國病毒傳染速度趨緩，企業逐步復工，併購交易已有所恢復。