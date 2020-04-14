台中居家檢疫者叫他「到府維修」　水電工女兒怒PO網！衛生局：無法可罰

▲水電工維修到一半才被通知屋主正進行居家檢疫。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名居家檢疫者，在檢疫的期滿的前一天，找來水電工修理浴室漏水的水龍頭，還在對方修理到一半時嘻嘻哈哈地告知「今天是居家檢疫第13天」，事後，水電工家屬在臉書PO文飆罵該檢疫者「無良」，對此，台中市衛生局14日表示，由於該檢疫者未外出趴趴走，尚無適用法規予以處置，因此沒有開罰。

雖然不像其他違反規定、外出趴趴走的檢疫者，走出家門使民眾恐慌，但這名台中市居家檢疫者的所作所為，同樣令人傻眼。該名居家檢疫者，在即將結束檢疫的前一天，因家中浴室水龍頭漏水，於13日找來水電工到府維修，豈料，修到一半時突然告知水電工他正在居家檢疫期間，讓水電工驚嚇不已。

水電工回到家後，告訴家人此經過，水電工的女兒氣得於臉書社團《我是大里人》PO文，以「致無良的居家隔離人」為題，表示「人都到你家裡面開始修東西了，才說你在居家隔離中」、「還嘻嘻哈哈的（地）說今天是第13天，快結束了～」、「60多歲的老人家你這樣玩」等語，更痛罵「我家老爹要是有什麼事，我直接到你家問候你全家！」。

▲水電工家屬於臉書社團《我是大里人》PO文。（圖／擷取自臉書社團《我是大里人》）

台中市衛生局於14日指出，該名居家檢疫者檢疫期間是從4月1日至14日，由於家中水龍頭漏水，才會找水電工修理，過程雙方都有戴口罩，並保持2至3公尺的距離。目前法規僅規定民眾出外到外面趴趴走訂有罰則，目前這名檢疫者沒有法規適用的問題，因此沒有開罰。

事後，水電工家屬再於個人臉書PO文，指會發文，是期望別再有任何類似事件發生，也呼籲所有身在這塊土地的所有人，防疫管理人人都有責任，以身做起。她表示，家人目前都很平安，也已通知政府單位，依照專業指示處理。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

《甘味》男星高盟傑涉販毒辯「沒收錢」 檢依毒品罪起訴

快訊／台中一中商圈「工人遭擋土牆活埋」 命危搶救中

台中女酒駕撞斷電桿！「4人卡擠前座」意識模糊送醫