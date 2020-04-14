《甘味》男星高盟傑涉販毒辯「沒收錢」　檢依毒品罪起訴

▲本土劇男星高盟傑14日遭台中地檢署依毒品罪起訴。（圖／翻攝自高盟傑臉書、YouTube）

記者白珈陽／台中報導

曾演出《甘味人生》等戲劇的本土劇男星高盟傑，2019年5月間涉嫌販毒，遭判刑3月，得易科罰金，後又於同年7月涉嫌販毒，遭魏姓藥腳持蒐證影片向警檢舉，檢方聲押獲准，經查，高涉嫌以4000元為代價販售安毒，售賣過程遭魏男蒐證，高盟傑落網後辯稱「沒收錢」，但與魏男供詞不符，台中地檢署14日依毒品罪將他起訴。

起訴書指出，高盟傑（38歲）涉嫌於2019年7月17日晚間10時許，接獲魏姓男子電話，稱欲購買安毒，2人談妥以4000元交易安毒後，約定同日晚間10時許，於位在台中市沙鹿區的高盟傑住處交易，而魏男暗中蒐證，翌日持影片至大甲警分局提出檢舉，檢警循線查獲高，由於高另外涉有其他毒品案件，遭檢聲押獲准，偵訊時高坦承有賭品交易，但辯稱「有算錢，但還沒有收錢」。

案經台中地檢署偵查，檢察官認魏涉有其他毒品案件，為獲減刑，於是約出高交易，並拍下影片蒐證得以檢舉。然而雖拍攝到交易過程，但檢警未查扣到該包交易的不明粉末，因此無法認定影片中的不明粉末就是安毒，全案於2020年1月間處分不起訴。

中檢依職權全案再議台中高分檢，高分檢認定在毒品交易中，常發生無查扣到交易毒品之情事，且高與魏均承認有毒品交易，發回續查，台中地檢署14日偵結，認高涉嫌違反毒品危害防制條例罪，將他起訴。

高盟傑曾5度入圍金馬獎、金鐘獎，原本星途一片看好，卻在2017年間傳出在外欠債150萬元，並在拍攝《甘味人生》期間向劇組人員頻頻借款；如今又涉入吸毒、販毒風波，對比高在劇中詮釋的勵志角色，現實人生令人不勝唏噓。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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