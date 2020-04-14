紓困補貼運輸業者及運將薪資　每人1月1萬元補助3個月

▲公路總局桃園市相關紓困補貼方案均已受理辦理。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

協助受疫情衝擊的運輸業者及運將們度難關，公路總局新竹區監理所所長黃萬益表示，桃園市相關紓困補貼方案均已受理辦理，歡迎洽詢並積極申請，自即日起遊覽車客運業、小客車租賃業、計程車客運業駕駛人的薪資補貼政策，每人1月1萬元補助3個月，詳細紓困資訊可至公路總局網頁防疫專區查詢。

黃萬益14日表示，因應新冠肺炎疫情影響，交通部日前已推出紓困方案1.0協助受到衝擊的觀光產業，其中與觀光產業高度相關的遊覽車、計程車、小客車租賃業等，由公路總局提供汽燃費及牌照稅減徵、駕駛人及從業人員轉型培訓補助、融資展延利息補貼、防疫物資補助等多項紓困方案，並協助業者購買口罩、酒精、額（耳）溫槍等防疫物資。

另外，即日起桃竹苗監理所站，積極協助業者辦理或申請各項紓困措施，特別在駕駛人及從業人員轉型培訓計畫，提供參訓人員轉型培訓費每人每小時158元、每月上限120小時，最高可領18,960元，期疫情早日退散，振興契機來臨。桃園監理站及中壢監理站均提供諮詢服務，諮詢電話為(一)桃園監理站：(03)3664222轉301；(二)中壢監理站(03)4253990轉301，歡迎來電洽詢。

►我沒有遲到，是時間遲到了！