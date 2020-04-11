涉性騷女記者才遭訴！立委前辦公室主任今「酒後盧小小」　警到場霸氣壓制

▲前立委辦公室主任張書維因酒後盧小小，遭警方到場壓制保護管束。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

親民黨立委李鴻鈞前辦公室主任張書維，去年2月春酒續攤時因涉嫌分別對2名電視台女記者揉胸、帶到摩鐵開房企圖性侵，遭新北地檢署依照妨害性自主、性騷擾防治法起訴；不料，10日晚間他又酒醉誤事，搭乘計程車時與運將盧小小，還對到場員警大小聲，當場遭壓制後施以保護管束，直到妻子到場他酒醒，才頻頻向員警及司機道歉，化解紛爭。

據查證，張書維（40歲）10日晚間11時許從萬華搭乘計程車，卻因為酒醉後將車窗給弄壞，跟計程車張姓司機（50歲）起糾紛，員警到場了解狀況時，詢問他的身分證字號後要確認姓名，張書維卻不斷重複「121692」、「121692啦」，不斷鬼打牆說自己的名字是「121」，讓員警哭笑不得，因其向員警咆哮，警方當下將他壓制後施以強制力管束。

後續張書維妻子接獲通知後到場，員警告知她來龍去脈，妻子也相當不好意思的向警方及司機大哥致歉，直到張書維漸漸酒醒後，也才明白自己做了什麼事情，向員警道歉後由妻子帶回，結束一場鬧劇。

▼計程車司機向員警解釋始末。（圖／記者陳豐德翻攝）



張書維被指控，涉嫌在去年2月22日的春酒晚宴後，與2名電視台女記者相約，到KTV唱歌續攤，期間張對L女記者揉胸摸奶，還趁C女記者送他搭計程車離開時，騙C女去汽車旅館休息，在房內強吻、脫衣企圖性侵C女遭抗拒而罷手。

事後2名女記者在電視台主管協助下，對張書維提告性騷擾及妨害性自主，張書維則在3月20日召開記者會澄清，他表示在KTV時，「酒酣耳熱之際，只有摟摟抱抱，絕對沒有做揉胸摸奶行為」，至於涉嫌性侵未遂部分，「進房後，衣服是她自己脫的」， 懷疑遭女記者設局陷害，但檢方根據相關事證，採信被害人說法，仍將張書維起訴。

▼張書維日前還召開記者會聲稱女記者衣服是自己脫的。（資料圖／記者陳以昇攝）



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