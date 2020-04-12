金山暖警神速追回遺留小黃筆電　高中生大讚：他也想報考當警察

▲ 金山暖警神速追回遺留在計程車上筆電，高中生大讚：他也想報考當警察。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

新北市一名高三陳姓男同學，日前搭乘計程車返家途中，竟將筆電遺忘在計程車上，由於筆電內儲存有許多重要資料，下車回過神，當下急速拔腿狂追所搭乘的計程車，最後仍沒追上，他十分焦急向警方求助，熱心警方耐心經調監視器找到車號，計程車司機也好心送回，才讓高中生展露出笑容。高中生說，他也想來報考警察，服務社會大眾。

金山警表示，住新北市金山區高三陳姓男學生，日前傍晚6時多與同學一起搭乘計程車返家途中，將筆電遺留在計程車上，由於筆電內儲存有許多重要資料，是他申言請大學的備審資料，讓他十分緊張著急。陳姓男學生回神當下急速拔腿狂追所搭乘計程車，甚至途中還有熱心店家幫忙騎乘機車載他追趕，但計程車可能沒有發現有人在追，急速就開走了，學生未能追上，趕緊到金山派出所尋求幫忙。

金山所長鍾瀚瑋表示，員警江家佑於當日18時許接到陳男至所報案後，旋即透過陳男所提供特徵、車牌循線追查，順利聯絡上計程車司機，司機也將遺失的筆電好心送回派出所，終於讓陳男臉上的焦慮解除，露出笑容。

陳姓男同學對金山所江員表達感謝外，對員警的辦案精神及效率，豎起大拇指稱讚：「警察超棒！」經過這次事件後，看到警察親切和藹及熱心為民服務的一面，讓他對警察印象改觀，將來如果有機會的話，也想來報考警察，服務社會大眾。

金山警分局長陳永昌表示，對於同仁的善行表示肯定，也勉勵同仁持續來幫助民眾；同仁能發揮同理心在第一線執行勤務協助民眾，於能力範圍內持續幫助需要幫助的人，其行為值得讚揚。

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