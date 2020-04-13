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社會 社會焦點 保障人權

高雄婦撞傷鼻拒送醫　求警「載老公去牽車」...警開巡邏車送他去

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▲▼警車計程車 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲保大員警當時就載著這名美籍丈夫去牽車。（圖／記者洪正達翻攝）

記者洪正達／高雄報導

市警局保安大隊日前巡邏時遇見一位美籍男子求援，表示台籍妻子鼻子撞傷血流不止，員警上前協助叫救護車，但妻子表示不用麻煩，卻又請警方開巡邏車載丈夫去牽車，不過這名美籍丈夫身分不符合緊急救助對象認定，在場的警方卻答應載對方前往，巡邏車當場變計程車。

據了解，11日晚上9點多保大迅雷中隊員警進行巡邏時，在左營區富民、裕誠路口遇到一名蔣姓美籍男子需要協助，表示自己與王姓妻子外出購物時，妻子不慎撞傷鼻子血流不止，但開來的自小客卻又停在遠處的大順路上，蔣男因皮夾放在車內心急如焚，加上身上的現金花光才請求警方協助

警方見狀先提供衛生紙幫忙止血，並通報救護車到場處理，但王女卻拒絕送醫，又開口要求警方幫忙載丈夫到步行路程要20分鐘的停車場牽車，再自行就醫，沒想到在場處理的員警竟答應載著無痛無傷的蔣男去牽車，相當讓人匪夷所思。

▲▼警車計程車 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方先將流鼻血的妻子安置在超商內等待後就載著丈夫去牽車。（圖／記者洪正達翻攝）

警界人士透露，巡邏車除了押送犯人外，在特殊情況下可依在場員警判斷是否可載送一般民眾，例如天災現場有立即性危難需緊急帶民眾撤離，或是救護車消防車因路途遙遠無法短時間趕到等情形發生時，巡邏車的確可充當緊急救援車輛，不過在無相關法規明文規定下，載送與否都由警方決定。

在保大的這起案例中，因該名妻子並無立即性的生命危險，加上對方又拒絕送醫，警方原可不必再理會，但事後卻又載了這名丈夫去牽車，相當不合理。

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