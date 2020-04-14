「在社區內會戴口罩嗎？」他自曝拿外送、開車就不戴　網秒勸世：這最危險

▲許多人只要出門，都會戴上口罩防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠肺炎（COVID-19）來勢洶洶，大部分的人都養成勤洗手好習慣，外出時一定戴口罩。不過就有網友在PTT的WomenTalk板上發起討論「在社區內會戴口罩嗎？」說他通常都是坐電梯到地下室開車，或到一樓警衛處拿外送，所以都不會戴。結果貼文一出，其他人馬上勸世，「只要出家門就戴」。

這位網友文中表示「想問大家在自己家的社區內活動的時候會戴口罩嗎～？我通常都是坐電梯到地下室開車或到一樓警衛那邊拿外送，所以都不會戴。」看到貼文後，馬上有人在底下勸原PO，「電梯要戴，又小又密閉，前一個人要是咳嗽，飛沫飄在裡面幾小時又去摸按鈕，如果中低樓層我現在改走樓梯，順便當不能出門的運動」，這一番話打醒原PO「被你這樣一講，好像有點可怕。」

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還有網友直說，如果有要進電梯一定會戴，「會啊！下去拿包裹也會戴」、「會！因為不知道會不會和鄰居搭同一台電梯，保護自己」、「只要出家門就戴」、「一出門就戴，按電梯也用竹筷不用手直接按」、「我會耶！你忘記有保全確診的嗎」、「會啊……電梯是密閉空間……很多住戶在使用」、「看過有人用鑰匙前端按電梯跟電動門開關」、「電梯戴、中庭不戴，一進門脫口罩，掛到陽台通風處，然後洗手，最好是洗澡。」

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