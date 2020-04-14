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收到18萬片口罩　瓜地馬拉總統推特感謝台灣

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▲瓜國總統賈麥岱在推特感謝台灣捐贈18萬片口罩。（圖／翻攝賈麥岱推特）

▲瓜國總統賈麥岱在推特感謝台灣捐贈18萬片口罩。（圖／翻攝賈麥岱推特）

記者蘇晏男／台北報導

台灣首波國際人道援助，捐贈給歐美12國及15友邦共1000萬片口罩。友邦瓜地馬拉的總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）18日在個人推特感謝我國捐助18萬片口罩，而外交部也轉發該貼文，並表示，團結、合作與長期信任，長期以來就是雙方關係堅若磐石的友誼基礎。

第一波1000萬片口罩的國際人道援助，其中歐洲11個疫情嚴重國家，包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭，共分到700萬片，美國與15個友邦則分別是200萬片及100萬片口罩。而外交部也宣布即將啟動第二波口罩援助，屆時將捐贈給北歐和中東歐地區疫情嚴重的歐盟會員國，包括瑞典、丹麥、奧地利、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等，共130萬片口罩。

賈麥岱表示，我國大使館已經轉交18萬片援贈瓜國的口罩，這些口罩將給國內人民使用，並採取防疫措施，避免更多人染疫。賈麥岱文末還以西班牙語Hashtag「一同前往」、「團結對抗冠狀病毒」等。

對此外交部推特也轉發賈麥岱貼文，指出很高興見到口罩被運送到好友賈麥岱手上；長期以來，團結、合作和信任不僅是台瓜關係堅若磐石的友誼基礎，也是對抗新冠肺炎病毒和實現「全民均健」（Health for All）理念的關鍵。

此外賈麥岱3月22日的推特也透露，為因應新冠肺炎疫情，我國除援贈瓜國口罩外，也在當地整建醫院。

▲外交部轉發賈麥岱推文並回應。（圖／翻攝外交部推特）

▲外交部轉發賈麥岱推文並回應。（圖／翻攝外交部推特，點圖可放大）

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