罷免攻防戰！韓粉心痛：這麼好的一個市長…列「6大政績」嗆罷韓：罷啥小

▲高雄市長韓國瑜面對罷韓攻防戰，死忠韓粉感到相當心疼。（圖／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在罷免案第二階段連署審核過關後，派出「護韓大將」王淺秋與律師與律師葉慶元到高等行政法院遞交行政訴訟停止執行聲請狀，與由Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進所組成的罷韓團體展開攻防。死忠韓粉在臉書粉專上列出韓國瑜的政績，一張圖怒轟「罷韓新冠病毒，你們在罷啥小」。

死忠韓粉王涓涓在臉書粉絲專頁「貝勒爺與涓格格」上PO文，指出韓國瑜把去年市長選舉補助款，捐到「基層庶民」的口袋裡，拿到1億6千多萬的總統選舉補助款後，又全數捐給國民黨團，總共將近2億新台幣。她認為，「韓國瑜不是個富豪人家，能這麼做實在不簡單，這麼偉大的情操 ，請問有誰辦得到」。

▲王淺秋、葉慶元日前赴高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀。（圖／記者張一中攝）

「我想只有2個人能夠跟韓國瑜捐款相提並論」，王涓涓表示，一位是陳樹菊阿嬤， 另位是高雄10元吃到飽自助餐的愛心阿嬤。她認為，「如果這樣的捐款義舉都辦不到，你們有什麼資格在選舉期間一直批評他，一直抹黑他，還有人批評他是為了選舉補助款在選舉 ，結果有嗎？曾經在選舉期間惡意批評他的人，你們不覺得慚愧嗎？」

王涓涓更在PO文中提到，韓國瑜2019年當高雄市長短短的8個月內就完成了「渠道溝疏運量1O3.1萬噸」、「改善道路面積共280萬平方公尺」、「新闢道路面積150萬平方公里公尺」、「修補雨水箱涵170座」、「農產品出口額6.3億元」、「魚產外銷量12.9萬噸」，反問「歷任的高雄市長誰一年內辦得到？」

▲罷韓團體代表律師高榮志、罷韓領銜人陳冠榮醫師、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋至台北高等行政法院遞狀聲請參與罷免行政訴訟之訴。（圖／記者湯興漢攝）

王涓涓怒轟，「這麼好的一個市長，還有人說他在唬爛，還要把他罷免，你們誰有資格罷免他？？？要罷免他的人，你有比他好嗎？你們慚愧慚愧！還有收買台灣九成以上的電視媒體，電台、報紙天天在攻擊韓國瑜，你們有資格攻擊他嗎？摸摸你們的良心看看 ，你們真的簡直比垃圾還垃圾！」

王涓涓話鋒一轉，將矛頭指向總統蔡英文，「自從在台北市選市長到如今總統選舉的補助款，加上三隻小豬的捐款，一共有8億多，他有捐出一塊錢嗎？真的是珍珠把它看成老鼠屎，英雄才能識泰山，韓國瑜才是我們真正心目中台灣的領導人！」

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