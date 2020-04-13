　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

罷免攻防戰！韓粉心痛：這麼好的一個市長…列「6大政績」嗆罷韓：罷啥小

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲高雄市長韓國瑜面對罷韓攻防戰，死忠韓粉感到相當心疼。（圖／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在罷免案第二階段連署審核過關後，派出「護韓大將」王淺秋與律師與律師葉慶元到高等行政法院遞交行政訴訟停止執行聲請狀，與由Wecare高雄、公民割草行動、台灣基進所組成的罷韓團體展開攻防。死忠韓粉在臉書粉專上列出韓國瑜的政績，一張圖怒轟「罷韓新冠病毒，你們在罷啥小」。

死忠韓粉王涓涓在臉書粉絲專頁「貝勒爺與涓格格」上PO文，指出韓國瑜把去年市長選舉補助款，捐到「基層庶民」的口袋裡，拿到1億6千多萬的總統選舉補助款後，又全數捐給國民黨團，總共將近2億新台幣。她認為，「韓國瑜不是個富豪人家，能這麼做實在不簡單，這麼偉大的情操 ，請問有誰辦得到」。

▲▼ 王淺秋、葉慶元呈遞行政訴訟停止執行聲請狀 。（圖／記者張一中攝）

▲王淺秋、葉慶元日前赴高等行政法院呈遞行政訴訟停止執行聲請狀。（圖／記者張一中攝）

「我想只有2個人能夠跟韓國瑜捐款相提並論」，王涓涓表示，一位是陳樹菊阿嬤， 另位是高雄10元吃到飽自助餐的愛心阿嬤。她認為，「如果這樣的捐款義舉都辦不到，你們有什麼資格在選舉期間一直批評他，一直抹黑他，還有人批評他是為了選舉補助款在選舉 ，結果有嗎？曾經在選舉期間惡意批評他的人，你們不覺得慚愧嗎？」

王涓涓更在PO文中提到，韓國瑜2019年當高雄市長短短的8個月內就完成了「渠道溝疏運量1O3.1萬噸」、「改善道路面積共280萬平方公尺」、「新闢道路面積150萬平方公里公尺」、「修補雨水箱涵170座」、「農產品出口額6.3億元」、「魚產外銷量12.9萬噸」，反問「歷任的高雄市長誰一年內辦得到？」

▲▼罷韓團體代表律師高榮志、罷韓領銜人陳冠榮醫師、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋至台北高等行政法院遞狀聲請參與罷免行政訴訟之訴。（圖／記者湯興漢攝）

▲罷韓團體代表律師高榮志、罷韓領銜人陳冠榮醫師、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋至台北高等行政法院遞狀聲請參與罷免行政訴訟之訴。（圖／記者湯興漢攝）

王涓涓怒轟，「這麼好的一個市長，還有人說他在唬爛，還要把他罷免，你們誰有資格罷免他？？？要罷免他的人，你有比他好嗎？你們慚愧慚愧！還有收買台灣九成以上的電視媒體，電台、報紙天天在攻擊韓國瑜，你們有資格攻擊他嗎？摸摸你們的良心看看 ，你們真的簡直比垃圾還垃圾！」

王涓涓話鋒一轉，將矛頭指向總統蔡英文，「自從在台北市選市長到如今總統選舉的補助款，加上三隻小豬的捐款，一共有8億多，他有捐出一塊錢嗎？真的是珍珠把它看成老鼠屎，英雄才能識泰山，韓國瑜才是我們真正心目中台灣的領導人！」

我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
墾丁清明發布「國家警訊」　意外幫警察破案逮到20人
案384太太「有症狀」還搭機返台確診　莊人祥還原通報過程
快訊／台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋辭世　享年44歲
長期旅美夫婦都中鏢！案384太太咳嗽有痰、腹瀉還返台　今天確
快訊／新冠肺炎再增5例境外移入　4人為珊瑚公主號旅客！
LIVE／「確診與過敏難辨」台大醫建議篩檢　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

氣炸鍋蒸口罩事件惹議　葉毓蘭：虛心檢討　若再犯錯就辭職

口罩販賣機一樣大排長龍　王世堅酸柯文哲：多此一舉、脫褲子放屁

比較武漢、紐約班機模式…確診多10人　李艷秋疑：為何對歐美班機輕輕帶過？

新加坡總理夫人修改「呃」貼文　外交部重申台星友好情誼

罷免攻防戰！韓粉心痛：這麼好的一個市長…列「6大政績」嗆罷韓：罷啥小

罷韓再引戰她們對戰！王淺秋譏這不是氣爆案　高閔琳嗆：閉上「秋嘴」

馬英九籲政府至少編1千億預算、發現金補助民眾

特別股與公債利差擴大　超前布署時機浮現

唐湘龍分析台網軍搞「雙罷免」　揭韓國瑜、譚德塞共通點

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

員警路口疏導交通「衰遇三寶左轉」遭車輛從後方撞飛...屁股重摔落地

妳是誰？紅衣女94不戴罩遭勸導 下秒怒嗆台鐵人員：叫站長出來R

扮志村健經典角色迎接老公下班　他淚崩獲暖擁...妻：換我給你歡笑

「全台最好吃臭豆腐」開店就排隊　分3油鍋炸！打造外酥內軟口感

台南酒店妹撞死老婦肇逃還打卡　送醫清醒後問：我怎麼會在這裡

陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

氣炸鍋蒸口罩事件惹議　葉毓蘭：虛心檢討　若再犯錯就辭職

口罩販賣機一樣大排長龍　王世堅酸柯文哲：多此一舉、脫褲子放屁

比較武漢、紐約班機模式…確診多10人　李艷秋疑：為何對歐美班機輕輕帶過？

新加坡總理夫人修改「呃」貼文　外交部重申台星友好情誼

罷免攻防戰！韓粉心痛：這麼好的一個市長…列「6大政績」嗆罷韓：罷啥小

罷韓再引戰她們對戰！王淺秋譏這不是氣爆案　高閔琳嗆：閉上「秋嘴」

馬英九籲政府至少編1千億預算、發現金補助民眾

特別股與公債利差擴大　超前布署時機浮現

唐湘龍分析台網軍搞「雙罷免」　揭韓國瑜、譚德塞共通點

長期旅美60多歲婦人有症狀還搭機　12機組員、7乘客慘被列居家隔離

別把小香緞帶丟掉！學「人間香奈兒」Jennie拿來綁髮簡約又時尚

「為了工作出差」他返回隔離14天　公司卻逼立刻上班：曠職3天就開除

拼「好人好事」績效？警遇流血婦求助：載老公去牽車　巡邏車慘淪免費計程車

中職／率先開打責任更重！　聯盟擔憂成為防疫破口

首廟天壇再代捐平安米助弱勢　黃偉哲：神明顧眾生最好的體現

屏東縣籍作家郭漢辰紀念書展　14日起介壽圖書館舉行

何妤玟離婚「不意外」！　閨蜜曝背後原因：有些事講多了就會變真的

困海上16天！7台人「3月南美搭郵輪」...目前4人染疫　多國旅遊足跡曝光

陳昇瑋曾說「讓世界看到台灣想到AI」 賴清德悼念：國家重大損失

老爸要繼母扮狗、天天睡不同人...　17歲女力挺！淫亂豪宅生活曝光

政治熱門新聞

醫護姊妹花確診　推出病房一片掌聲

范世平6點反酸唐湘龍力挺譚德塞

星總理夫人掀論戰　名嘴：別中計！

員警壓制拒檢屁孩執法過當？　侯友宜：支持分局作法

新加坡媒體點名3台灣官員　網蓋樓反擊！

陳學聖再開炮：請問小英政府我們有「hijack」新加坡口罩嗎？

陳玉珍出聲了　為「中華民國台灣」抱不平！

快訊／共軍遼寧號「連兩日」現身台灣東部外海　

陳建仁提醒全球疫情要觀察到這個時間點

捐口罩被冷語呃...　外交部還原事實

不理星國總理夫人「呃...」影響　外交部回應了

影／蘇巧慧逼問「民眾黨空降怎辦？」時力委員哀嚎

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

柯文哲：其他國家「一敗塗地」

更多熱門

相關新聞

罷韓挑起王淺秋、高閔琳隔空叫陣！

罷韓挑起王淺秋、高閔琳隔空叫陣！

對於高雄市長韓國瑜遞狀反制罷免公投，罷韓團體提出申請參與罷免行政訴訟。對此，王淺秋反譏幾位罷免團體成員自稱「受害者」，但這不是氣爆案，不是貪污舞弊，只有個別政黨的政權受影響，可能也有個人標案利益被影響。民進黨高市議員高閔琳透過臉書對王淺秋直嗆：閉上妳的「秋嘴！」

唐湘龍分析韓國瑜、譚德塞共通點

唐湘龍分析韓國瑜、譚德塞共通點

28位跨黨派議員逆襲！10天內將召開臨時會

28位跨黨派議員逆襲！10天內將召開臨時會

罷韓斥韓國瑜「私下小動作6路圍攻」

罷韓斥韓國瑜「私下小動作6路圍攻」

時力佈局高雄　立委南下設服務處

時力佈局高雄　立委南下設服務處

關鍵字：

韓國瑜韓粉罷韓

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

何妤玟8年婚全是委屈！　動「縮陰手術」求歡老公

星媒質疑　台灣真的沒攻擊譚德塞

全昭旻《RM》臉蒼白送醫　網心疼：撐很久了

何妤玟宣布和老公離婚！　8年婚姻告終

丫頭真的要結婚了！男友驚喜求婚：願意嫁給我嗎？

鼻塞確診　醫列兩點不同分辨過敏

林俊傑借助理開百萬愛車「輪胎框直刮人行道」

何妤玟「我們也是單純的女人」看破8年婚發文藏心聲

採購中國口罩不合標準　芬蘭官員下台

快訊／臉書恐嚇白冰冰！女網友抓到了

男友嫌不是處女！女大生以死謝罪慘死

何妤玟為小開老公整夜憋尿：我好卑微

新加坡粉專：台灣「劫持」星國口罩

桃園男檢疫亂跑挨罰！就是不繳下場慘

粉絲護航花美男YouTuber　反轉結局超爆笑

更多

最夯影音

更多
嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑

嗚呼～他用輪胎DIY製成游泳圈 High玩「農村版滑水道」超消暑
金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

金喜愛拼了！渣夫爆打老婆：妳去死　《夫婦的世界》再反轉..「他們一家回來了」

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

台灣捐100萬個口罩給新加坡！　總理夫人寫下「呃...」掀網友熱議

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

酒駕計程車失控！飆速甩尾迴轉　「零煞車」衝進超商...撞傷女客人

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

張含韵郁可唯神詮釋迪士尼反派音樂劇　「2人分飾7角」黑魔女、虎克船長太狂了

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面