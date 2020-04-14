老伯口罩戴下巴「兩次量都38度↑」　自爆症狀驚呆旁人：安啦~這邊不會

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

現在對於防疫大家提高警覺，基本上進出公共場所都會量體溫，有的甚至提供手部消毒。一名女網友表示，昨天有位老伯到他們公司，不僅體溫38度以上，口罩也沒戴好，還自爆最近持續有咳嗽症狀，重點是他過於樂天且隨意的態度，讓旁人直搖頭，默默拉開了距離。

女網友在爆怨公社還原當時經過，「因為疫情關係，現在來公司的客戶每個人都要量體溫，剛好昨天一位阿伯，第一次量體溫時38.5度，同事頓時傻眼，我趕緊請他先到旁邊休息一下，一旁有位大約40歲的男子聽到後，默默地移到旁邊。」

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當時，老伯看到他們的反應，一派輕鬆地說，「安啦，這裡不會啦，我們又靠海邊，有鹽分啦，不會得到的！」直到第二次量體溫，仍是38.4度高溫，在同事進一步詢問對方，是否有哪裡不舒服時，老伯才悠悠地回，「我最近有一直咳嗽耶！」重點是，從頭到尾他的口罩都是戴在下巴的位置，更令周圍人傻眼。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

雖然對於疫情不必過多恐慌，但基本的警覺和防護措施仍不可少，原po看到這位老伯的態度及觀念，也忍不住搖頭，「不懂老人家的自信和樂天哪裡來的，而且講安啦安啦的阿伯和閃到旁邊的男子都沒戴口罩！」

對此，網友們也覺得母湯，紛紛回應「隔壁嚇死」、「肺炎跟鹽分有毛關係？求解」、「說真的，我看到好多老人家的衛生習慣都不敢恭維」、「跟阿伯說不管是什麼，最基本有發燒、咳嗽，口罩就要戴好」、「流感也會發燒、喉嚨痛喔...還是要注意」、「這種老人都當自己是醫生」。