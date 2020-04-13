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打開9片裝口罩！人妻發現「貼心小細節」想哭了　網推爆：真的要惜福

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▲打開9片裝口罩！人妻發現「貼心小細節」想哭了　網推爆：真的要惜福。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原po見狀相當感動。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

自從口罩實名制上路後，藥局人員不僅工作量大增，有時還得安撫奧客，讓大家敬佩又不捨。一名女網友今返家後，翻出購買的9片口罩，赫然發現最後一片「故意反過來擺」，對於藥師們在忙碌之餘還能注重小細節，表示格外感動。

女網友在爆怨公社發文提到，「藥師，你們怎麼可以這樣貼心！最後一片口罩還反過來擺，這樣注意衛生...為了我們的健康，一拿出來我都要哭了！」

請繼續往下閱讀...

她直言，台灣能把疫情控制好，這些前線給予的幫助真的很大，「希望我們都能多一份支持給他們呀，我愛我們這片土地，能少一些紛爭、少一點對立，我們能團結的更好的。」

▲雲林縣有233家社區藥局配合中央口罩實名制政策，加入口罩銷售行列，因應疫情，更宣導民眾正確防疫知識，實為社區健康重要的守護者。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

對此，許多網友紛紛回應，「貼心的舉動」、「藥師是專業來的」、「真的該感恩所以相關人員」、「我去當義工時，都是這樣打包口罩的」、「從細節就可以知道，這位藥師做事是一絲不苟的，感謝所有參與防疫天使們的努力」、「你是個惜福的台灣人」。

其實，不少人也有一樣的發現，「我拿到的也是，藥局都挺貼心的，辛苦他們了」、「今天在711領到的也有反過來放！真的很感激他們」、「我領的口罩也是這樣子的擺法」。還有網友解釋，這樣計算上更方便。

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