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最強毒后趴趴走「還去拜拜」…害82人中鏢、最小1歲！官方2個月後才公開

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▲▼香爐、香、拜拜、宮廟、廟宇、寺廟。（圖／取自pixabay）

▲一場祈福活動導致82人感染。（示意圖／取自pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省寧波市1月22日-2月22日共累計報告157例確診病例，87.90%涉及聚集性疫情。其中，1月19日舉辦的1場大型宗教活動，導致出現67例確診病例和15例無症狀感染者。確診病例中，男性17例，女性50例；年齡最大96歲，最小1歲；50歲以上病例48例，占71.64%。

據《澎湃新聞》報導，研究指出，寧波市1月22日報告首例確診病例，且為本地病例，當日即出現本地病例發病峰值，呈現本地病例和輸入病例共同流行態勢，與1月19日大型宗教集體活動造成的聚集性疫情進一步導致社區暴發有關。

據寧波市政府新聞辦微信公眾號「寧波發佈」消息，2月3日，寧波市政府新聞辦召開記者會，介紹了這起聚集性疫情典型案例。胡姓女患者無湖北（武漢）旅居史，1月17日晚上參加了海曙區一美容養生會所老闆組織的聚餐，聚餐中有武漢人參與，1月19日上午10點乘坐客運從海曙區往返寧波市一寺院參加祈福活動，當天自感畏寒、發熱，不過並未及時就診。

患者丈夫、女兒均於1月22日發病，1月26日確診為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。1月27日她本人也被確診為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例。

隨後，1月19日當日同車一起參加祈福活動的人員中有14人先後發病並確診。截至2月2日24時，參加該次祈福活動的人員和部分病例的密切接觸者中，已有25人確診為新型冠狀病毒感染的肺炎。

「寧波發布」2月4日再次發文稱，1月19日上午10時至下午2時左右，部分香客自行組織在天童寺集中參加祈福活動。活動後，陸續有參加活動的人員及與其密切接觸者被確診為新型冠狀病毒感染肺炎，特別是近日病例增加，經全力排摸，目前已隔離觀察376人。

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