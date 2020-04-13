罷韓再引戰她們對戰！王淺秋譏這不是氣爆案　高閔琳嗆：閉上「秋嘴」





▲前高雄新聞局長王淺秋、高雄市議員高閔琳。（圖／記者張一中攝／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜／高雄報導

對於高雄市長韓國瑜遞狀反制罷免公投，罷韓團體13日上午至台北高等行政法院，由陳冠榮委任高榮志律師提出申請參與罷免行政訴訟。對此，韓國瑜市府顧問、前高雄市新聞局長王淺秋反譏幾位罷免團體成員自稱「受害者」，但這不是氣爆案，不是貪污舞弊，只有個別政黨的政權受影響，可能也有個人標案利益被影響。民進黨高市議員高閔琳透過臉書對王淺秋直嗆：閉上妳的「秋嘴！」

▲罷韓團體13日至台北高等行政法院遞狀聲請參與罷免行政訴訟之訴。（圖／記者湯興漢攝）

罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare發起人尹立、基進新聞輿情部副主任張博洋13日至台北高等行政法院，同時由陳冠榮委任高榮志律師提出參與罷免行政訴訟之申請。韓國瑜市府顧問、前高雄市新聞局長王淺秋13日上午透過臉書表示，幾位罷免團體成員自稱「受害者」，但這不是氣爆案，不是貪污舞弊，只有個別政黨的政權受影響，可能也有個人標案利益被影響，整體市政推動順利進行，成績有目共睹。且選罷法75條明定，就職未滿一年不得罷免，但罷免團體就職幾個月就展開罷免行動，負面杯葛市政推動，明顯早於一年就進行罷免啟動，這點交由法院來作法義認定。

▲高雄市議員高閔琳 。（圖／記者洪靖宜攝）

而高雄市議員高閔琳則在臉書回嗆王淺秋，閉上妳的「秋嘴！」，她指出：「罷韓官邸至臺北高等行政法院遞狀，希望代表簽署罷韓連署的55萬高雄市民，參與由國民黨考紀會主委葉慶元律師、高雄市政府顧問王淺秋代表韓國瑜聲請之停止罷韓訴訟。沒想到，一張秋嘴的王淺秋又嘴秋了！公民團體主張憲法賦予的直接民主罷免權，何錯之有？」

高閔琳說，原本淺秋的老闆韓國瑜以「假防疫、真反罷」做為主軸且冷處理罷韓還算相當正確；但就在國民黨議會黨團強勢通過議會無限期延會後，整個穩定下來的反罷韓局勢，就被王淺秋和她的打手繼任者、國民黨主席江啟臣高雄辦公室主任鄭照新等主戰鷹派給徹底破壞！

她最後說：「感謝王淺秋，又再次挑起高雄市民對韓國瑜、對王淺秋的記憶，讓大家想起你們在過去兩年是怎麼侮辱高雄、糟蹋高雄市民！淺秋拿藥單，果然沒藥醫！」

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄28位跨黨派議員逆襲成功！10天內將召開臨時會 籲韓國瑜別當「媽寶」

高雄浪浪慘遭掃射7槍！負傷逃命沿路滴血 緊急動員搶救全力緝兇

