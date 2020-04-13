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高雄28位跨黨派議員逆襲成功！10天內將召開臨時會　籲韓國瑜別當「媽寶」

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記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄市議會日前召開程序委員會，國民黨團挾人數優勢決議將定時大會延期，將視疫情狀況來決定開會日期。而民進黨團也反制出招，由民進黨、時代力量共28位議員，成功連署提案建請依地方制度法，10天內召開第3屆第3次臨時會，請韓國瑜市長及相關局處首長，到議會報告因應疫情的相關防治情形。

▲▼ 跨黨派議員要求十日內召開臨時會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲跨黨派議員要求十日內召開臨時會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲▼ 跨黨派議員要求十日內召開臨時會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲跨黨派議員將臨時會提案書交給議會秘書長 。（圖／記者翁進忠攝）

由於目前高雄市議會定期大會無限期延會中，民進黨團則跨黨派聯合1席台聯黨籍議員及2席時代力量議員一共28位，成功連署提案建請依地方制度法第34條規定，自4月20日至4月29日召開第3屆第3次臨時會，邀請韓國瑜市長及相關局處首長，到議會報告因應新冠肺炎相關防治情形，以及產業紓困振興暨提昇觀光旅遊相關政策的專案報告。

▲▼ 跨黨派議員要求十日內召開臨時會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲市議員陳致中 。（圖／記者翁進忠攝）

「召開臨時會、防疫不能迴避！」民進黨議員陳致中指出，依地方制度法規，如有3分之1議員請求，議長應於10日內召開臨時會，這於情於理上都是合法。對於防疫不能掉以輕心，但先前各局處送到議會的70個提案，沒有一案是跟疫情相關，因此民進黨團及跨黨派的議員有共識，要求相關局處首長必須針對這次的防疫預算的編列，包括其它的準備，相關的因應來做報告，此事刻不容緩，既然定期會不能開，先召開臨時會。

▲▼ 跨黨派議員要求十日內召開臨時會 。（圖／記者翁進忠攝）

▲黃捷也加入連署行列。（圖／記者翁進忠攝）

民進黨市議員林智鴻說，全民對韓國瑜防疫印象只有手捧漂白水起來聞，有必要向市民說明市府防疫措施，他更批：「如果韓國瑜要在國民黨議員用多數暴力的護航下，就請韓國瑜市長明講，他可以繼續躲在國民黨議員後面，當個媽寶，不要一邊在國民黨議員護航下，一邊還說做好準備」。

時代力量市議員黃捷說，有業者反應打進紓困專線，對方卻收到要等中央做為才有辦法協助，高市府沒有超前佈署，擺爛等中央來協助，要韓國瑜不要只忙著遞狀，應來議會備詢。民進黨議員邱俊憲說，台北市府加碼協助相關防疫預算已經高達好幾億，高雄市府目前動支災害準備金和預備金卻只有幾千萬，可能也會造成其他預算排擠效應，請他對預算到議會報告。

高雄市議會秘書長黃錦平表示，按照地方制度法規定，必須要在10天內召開臨時會，在程序上來講的話，此案子後續交給議事組，再送程序委員會審議，10天是最後的期限，預計最晚4月23日前就會召開。

時間對我們來說完全沒用！

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