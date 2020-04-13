罷韓團體遞狀「反」反制韓國瑜：高雄人自力救濟的民主除錯機制

▲▼罷韓團體代表律師高榮志、罷韓領銜人陳冠榮醫師、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋至台北高等行政法院遞狀聲請參與罷免行政訴訟之訴。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

針對高雄市長韓國瑜遞狀反制罷免公投，由wecare高雄、公民割草行動、台灣基進所組成的罷韓團體也展開「反」反制，13日上午至台北高等行政法院，同時由陳冠榮委任高榮志律師提出申請參與罷免行政訴訟。

基進新聞輿情部副主任張博洋受訪時表示，韓國瑜用兩面手法，表面防疫專心市政，私下小動作頻頻，發起6路圍攻罷韓團體，最近都沒有公開行程，是最偷偷摸摸的市長，不開會議、不給預算、不讓市民質詢，最後在通過罷韓二階之後，又發起訴訟控告罷韓團體偽造文書，「韓國瑜上班最注重的不是市政，反罷韓是他做過最認真的事情」。

罷韓團體指出，韓國瑜、國民黨主席江啟臣合謀組成的韓江同盟在高雄市選委會宣布罷韓達成法定門檻的第二天，即由高雄市政府顧問王淺秋、國民黨考紀會主委葉慶元律師兩位代理人向北高行提出暫停罷免之訴訟，其訴訟對象雖為中選會，但實質受害者為高雄市民，參與連署的55萬市民更是直接利害關係人，因此委任律師向台北高等行政法院提出參與訴訟之申請。

罷韓團體表示，這是高雄市民於中華民國民主發展史上首次跨過殘酷無比的直轄市長罷免二階連署門檻，也是首次有政黨站在反民主的一方，企圖以法律戰擋下憲法賦予、由民意所提出的直接民主，阻擾即將通過成案、公告投票日期、以及舉行罷免投票三個重要罷免程序。

罷韓團體表示，罷韓是從韓國瑜宣布參選總統、違背責任政治、背棄高雄市民之後才開始提議，很清楚的是「先落跑、後罷免，先背棄、後連署！」

他們強調，韓國瑜在這一年以來，不斷製造假弊案、真冤案，意圖抹黑罷韓者；更有韓粉霸凌商家及連署志工，暴力驅趕的里長最近才被起訴，而選委會一直試圖剔除一二階的提議連署書，甚至罷韓的領銜人也被藍營的監察委員調查。

Ｗecare發起人尹立表示，韓江同盟對付的已經不是參與罷韓者，而是所有的高雄市民，國民黨合謀不臧的暫停罷韓訴訟之舉，已對高雄市民造成二度傷害。「罷韓團體手無寸鐵，高雄人也只有高雄人自己。」罷韓團體期盼透過參與訴訟，以高雄人自己的力量，捍衛寫在憲法上的直接民權，但高雄人從沒想到的是，行使的路程上卻是佈滿荊棘。

罷韓團體表示，國民黨於2018年提名韓國瑜參選高雄市長、也在2019提名韓參選總統，違反最基本責任政治的國民黨，完全無法逃避責任。而高雄市民與城市本身，已經在落跑市長的荒謬施政及胡言亂語中受到極大傷害，罷韓是高雄人自力救濟的民主除錯機制。

另外，針對國民黨指出費希平在1980年的發言，罷韓團體認為，這是惡意曲解，費希平主張將就職不得罷免從半年延長到一年，為了是讓當選者伸展抱負、創造政績、穩定政治，卻被熟捻罷免制度且經驗豐富的韓國瑜當成法律保護傘，也因此敢大膽進行政治豪賭，上任四個月被動參選總統，七個月就主動參加初選。

罷韓團體痛斥，韓國瑜現在又再一次想要玩弄法律，罷韓團體依法於韓國瑜就職滿一週年隔天的2019年12月26日提議罷免，韓國瑜不申請暫停罷免；中選會於2020年01月27日完成一階查對並宣佈通過，韓國瑜不申請暫停罷免；在

二階連署於同年的01月28日起跑，法律限時60天的首日，韓國瑜不申請暫停罷免；罷韓團體於03月09日將二階40萬份連署書遞交予高雄選委會，韓國瑜還是不申請暫停罷免。

罷韓團體表示，直到高雄市選委會於04月07日宣布二階查對跨過法定門檻，韓江同盟才在隔天04月08日委託國民黨考紀會主委葉慶元律師、高雄市政府市政顧問王淺秋申請暫停罷免行政訴訟。

他們諷刺地說，韓國瑜有那麼多時間點可以提出申請暫停，就偏偏要在二階完成查對、即將宣布罷免投票日期時，才發動法律戰，「原來，選罷法75條就職未滿一年不得罷免，一直只是韓國瑜的政治工具。」

▼罷韓團體代表律師高榮志、罷韓領銜人陳冠榮醫師、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋至台北高等行政法院遞狀聲請參與罷免行政訴訟之訴。（圖／記者湯興漢攝）



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